В Мишкинском районе состоялось празднование Дня матери

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Именно об этом говорила ведущая мероприятия В. Ахметзянова, открывая праздничный вечер «День матери» в Татарбаевском сельском клубе. Венера и Ильхам Ахметзяновы составили интересную концертную программу. В зале царила необычайно добрая, праздничная атмосфера. Мам при входе радушно встречали и приглашали за праздничный стол. Концерт, посвященный такому дню, получился особым, действительно ярким и масштабным. Первым поздравить дорогих мам на сцену вышел глава сельского поселения Д. Фазылбеков. Он пожелал всем мирного неба над головой и благополучия в семьях. Во время программы ведущие работали с залом: окунули мам в мир детства — провели игры: «сорока- белобока», «золушка», «какая мама?», «А ну-ка мамочки» и т. д. Один за другим на сцену выходили юные таланты.