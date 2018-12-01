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1 Декабря 2018, 12:00

В Мишкинском районе состоялось празднование Дня матери

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Именно об этом говорила ведущая мероприятия В. Ахметзянова, открывая праздничный вечер «День матери» в Татарбаевском сельском клубе. Венера и Ильхам Ахметзяновы составили интересную концертную программу. В зале царила необычайно добрая, праздничная атмосфера. Мам при входе радушно встречали и приглашали за праздничный стол. Концерт, посвященный такому дню, получился особым, действительно ярким и масштабным. Первым поздравить дорогих мам на сцену вышел глава сельского поселения Д. Фазылбеков. Он пожелал всем мирного неба над головой и благополучия в семьях. Во время программы ведущие работали с залом: окунули мам в мир детства — провели игры: «сорока- белобока», «золушка», «какая мама?», «А ну-ка мамочки» и т. д. Один за другим на сцену выходили юные таланты.
Зажигательные танцы и песни, посвященные всем мамам пришлись всем по душе. Библиотекарь сделала увлекательный обзор книжной выставки «Счастье быть матерью». Концерт прошел в тёплой и дружественной атмосфере. В конце праздника состоялось фотографирование всех присутствующих на память и, конечно же, праздничная дискотека для мам. Праздник получился очень трогательным и добрым.
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