«Поэзия в моей душе»

Так назвали поэтический вечер, который недавно состоялся в Арзаматовской сельской библиотеке

Первая моя встреча с деревней состоялась в семье Валентина и Сарбики Ишмурзиных. Валентин в прошлые времена был управляющим Арзаматовским отделением, председателем профкома совхоза «Рефандинский», а его супруга с красивым марийским именем Сарбика была солисткой начинающего в Нижне-Сорокино, затем прославленного в районе, республике, Советском Союзе и даже за рубежом народного ансамбля танца «Эрвел». В семье, где вырастили и воспитали четверых сыновей, царит порядок, чистота и уют. Хозяева отличаются большим радушием и сердечным гостеприимством.

Когда я шагала по красивой и длинной арзаматовской улице в сторону библиотеки, ученики Малонакаряковской школы возвращались домой. Было очень приятно, что многие из них приучены здороваться даже с незнакомым человеком. Я улыбалась им и доброжелательно отвечала на их приветствие.

В библиотеке состоялась встреча людей разных возрастов и профессий, но объединяла их любовь к поэзии, музыке и общению.

Для меня было приятной неожиданностью встретить здесь моих бывших учеников по Чураевской средней школе — ветерана педагогического труда Малонакаряковской средней школы Людмилу Ашиеву-Апсаликову (из Чураево), Ольгу Накарякову — Айгузину (из Кульчубаево), проработавшую долгие годы поваром в Арзаматовской неполной школе. Выросли они в многодетных, трудолюбивых семьях, где ценились порядочность и уважение к старшим, взаимопо- мощь, стремление добиться всего в жизни своими силами. Людмила рассказала о своем впечатлении от прочитанной книги Р. Ялаевой «А иначе зачем на земле мы живем», уделила особое внимание рассказу о свекрови «Спасибо, мама» и обратилась к присутствующим с вопросом «Как каждый из нас относится к своей свекрови?». Автору книги гости задавали вопросы и получили весьма интересные, необычные ответы.

Когда-то, сорок лет назад, в Арзаматовской школе работала учительницей нововаськинская девушка Мария, которая впоследствии вышла замуж в деревню Чебыково и стала Гареевой. Ветеран педагогического труда находится на отдыхе, помогает воспитывать внуков, успевает выступать на праздниках в районе и по республике в составе народного фольклорного ансамбля «ўжара» Чебыковского СДК и собирать уникальный песенный материал. 455 частушек в сборнике «Нерге вел такмак-влак» («Частушки чебыковской стороны») — результат ее бесценного труда. Веселые частушки в исполнении Марии Алексеевны были чудесным дополнением этого вечера. Все гости поддержали звонкоголосую солистку. Кстати, другая участница ансамбля «ўжара» Дина Саликаевна Александрова собрала гостевые, свадебные, застольные, девичьи песни и в 2013 году, издала сборник «Мондалт толшо такмак-влак» («Забытые частушки»).

На празднике самодеятельный поэт, композитор и исполнитель из деревни Озерки Константин Зайнетдинов прекрасно исполнил свою песню «Арзамат». Все присутствующие заслушались его замечательной игрой на гармони.

Лет 20 назад училась в Арзаматовской школе привлекательная, скромная и удивительно талантливая девушка Марина Пашкина. Ее учительница, одна из лучших в районе, хорошо знающая свой предмет и методику его преподавания, Зинаида Изибаевна Александрова сумела заметить поэтический дар ученицы и направить его по нужному руслу. Из-под пера Марины выходили мелодичные, трогательные стихи на русском и марийском языках. На республиканских олимпиадах по марийскому языку, республиканских конкурсах сочинений не раз девушка становилась победителем и призером. Поэтому я была рада встрече на этом вечере с матерью Марины — Натальей Пашкиной. Расспросам не было конца. О молодой поэтессе, ее наставнице и о многих жителях деревни Арзаматово, Малонакаряково, Озерки, Рефанды и Бирюбашево написано в книге «А иначе зачем на земле мы живем». Это А. Абдулов и его дочь Вика, Р. Мирхайдарова и ее сын Равиль, семьи Ашиевых и Салмияровых, Д. Яметов, А. Яшмурзина, Р. Аюпов и его сын Ильшат, С. Бахитов и его внучка Яна, П. Алкиев, Р. Алкиева, И. Яркиева, Е. Шаймарданова, И. Ибаев, Г. Акушева, А. Ибулаев, А. Яметова, К. и В. Шамидановы, староста А. Ильтимиров, Т. Биктышева, С. Васильева, С. Байзуллина, Л. Адельшина, Г. Ибрагимова и другие.

Особое место на вечере занял рассказ о самобытной поэтессе Ларисе Яндимировой. Летом был издан сборник ее стихов «Арзамат — мыйын шочмо ялем» («Арзамат — моя родина»). По душевному зову этой одаренной, трудолюбивой, симпатичной женщины слагаются простые и в то же время глубокие мысли о малой Родине, жизни, родителях, детях и любви. Лариса прочитала свои стихи о природе, доброте и о доброжелательности во взаимоотношениях с сельчанами, которые подкупают всех слушателей. Уже готов к изданию ее второй сборник.

Благодаря умелой организации сельского библиотекаря Снежаны Муллашаевой и спонсора многих мероприятий, продавца магазина Ларисы Яндимировой этот вечер превратился в настоящий праздник поэзии и литературы. Хорошее оформление, продуманный сценарий, традиционная встреча гостей, сердечная и дружелюбная атмосфера были на высоком уровне. Все пришедшие были в красивых, ярких марийских национальных костюмах. Праздник завершился чаепитием у большого горячего самовара.

Я благодарна всем участникам и организаторам этого вечера, огромное спасибо супругам Алкиевым и Ишмурзиным. Счастья всем вам и вашим семьям.