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Культура
28 Ноября 2018, 20:11

В Мишкинском районе прошел праздничный вечер, посвященый Дню матери

23 ноября в районном Дворце культуры прошел большой концерт, посвященный Дню матери. В зале сидели матери, бабушки, прабабушки, в чью честь звучали песни, исполнялись танцы.

23 ноября в районном Дворце культуры прошел большой концерт, посвященный Дню матери. В зале сидели матери, бабушки, прабабушки, в чью честь звучали песни, исполнялись танцы.
Со словами благодарности к присутствующим в зале женщинам обратилась заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Лариса Геннадиевна Александрова.
Восторг зрителей вызвали концертные номера маленьких артистов. Современные и национальные танцы, представленные детскими танцевальными ансамблями «Калейдоскоп», «Шанс», «Эрвел», пришлись всем по душе.
Исполненные добротой и восхищением песни о наших самых дорогих людях — мамах в исполнении Ильгиза Шакурова, Олеси Мусалиной, Рауии Саматовой, Ирины Аликаевой, Марселя Салимова, Азалии Галимовой, Самата Шакурова вызвали шквал аплодисментов.
Приподнятое настроение зрителям было обеспечено.
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