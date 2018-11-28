В Мишкинском районе прошел праздничный вечер, посвященый Дню матери

23 ноября в районном Дворце культуры прошел большой концерт, посвященный Дню матери. В зале сидели матери, бабушки, прабабушки, в чью честь звучали песни, исполнялись танцы.

Со словами благодарности к присутствующим в зале женщинам обратилась заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Лариса Геннадиевна Александрова.

Восторг зрителей вызвали концертные номера маленьких артистов. Современные и национальные танцы, представленные детскими танцевальными ансамблями «Калейдоскоп», «Шанс», «Эрвел», пришлись всем по душе.

Исполненные добротой и восхищением песни о наших самых дорогих людях — мамах в исполнении Ильгиза Шакурова, Олеси Мусалиной, Рауии Саматовой, Ирины Аликаевой, Марселя Салимова, Азалии Галимовой, Самата Шакурова вызвали шквал аплодисментов.