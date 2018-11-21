В Башкирии в одном из сельских клубов прошли праздники встречи зимы

ВЖители встречают зиму весельем и праздниками — 14 ноября день Кузьмы-Демьяна. Теперь лучи солнца не способны согревать. А уже со следующего дня — 15 ноября (Акундин день) принимались за работы по дому. Дивчины ткали, пряли, вышивали, а мужики мололи хлеб.
Методист клуба В. Саликаева и библиотекарь А. Петухова организовали интересный вечер. Классическая музыка и увлекательный рассказ о художниках-передвижниках дополнили «Путешествие во времени». Мастер-класс по вышивке марийских платьев показала О. Яшпаева. Платья, вышитые Ольгой Миксоновной, отличаются многообразием узоров, яркостью.
Библиотекарь подготовила книжную выставку и рассказала о национальной марийской одежде. Зачитала стихотворение Т. Сафроновой «Марийский узор». С большим интересом послушали рассказ Алены Алетдиновой. Она освоила вязание крючком разными мотивами (круглыми, квадратными, треугольными, ажурными). Продемонстрировала старинное марийское платье и платок.
Вечер дополнили красивые и мелодичные песни.
Рукоделие наилучший метод борьбы со стрессом, оно не только успокаивает, но и вдохновляет окружающих. Нужно выполнять лишь одно требование — им нужно заниматься от души, тогда положительный эффект вам обеспечен. Такой вывод сделали участники вечера.