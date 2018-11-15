В Мишкинском районе прошел фестиваль-конкурс «Ший мундыра»

В прошлую пятницу во Дворце культуры села Мишкино состоялся фестиваль-конкурс фольклорных коллективов финно-угорских народов «Ший мундыра»

С 7 по 10 ноября в Республике Башкортостан проводился республиканский фестиваль национальных культур финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья».

Торжественное его открытие состоялось в городе Янауле. В рамках данного фестиваля в Краснокамском районе прошел конкурс марийских красавиц. Уже в пятницу приняли эстафету мишкинцы. К нам съехались лучшие коллективы Республики Башкортостан. Под бурные аплодисменты мишкинцы встретили фольклорный коллектив «Марий кумыл» из Калтасинского района, народный фольклорный ансамбль «ўжара» деревни Магашлы-Алмантаево из Балтачевского района, марийский фольклорный ансамбль «О‰гыр йўк» из города Благовещенска и другие. Наш район представили народные фольклорные коллективы «Ший памаш» Кайраковского, «Акарт» Баймурзинского сельских Домов культуры, фольклорные коллективы «Изе‰ер» Тынбаевского, «Вўд толкын» Сосновского сельских Домов культуры.

На торжественном открытии участников приветствовали глава администрации Мишкинского района Рустам Мусин, ведущий методист отдела международного и межрегионального сотрудничества РЦНТ Ирек Ахмадеев. Они пожелали конкурсантам удачи в этом нелегком конкурсе, а зрителям — позитива и эмоционального заряда.

Выступления самодеятельных артистов оценивало компетентное жюри, в составе которого были настоящие ценители народного творчества. Без сомнения, коллективы собрались сильные, каждый из них приготовил на суд зрителей фрагмент старинного обряда, который сопровождался песнями и танцами.

Программа фестиваля-конкурса фольклорных коллективов финно-угорских народов «Ший мундыра» была насыщенной. Буйство костюмов, начиная от современных, заканчивая старинными, знание фольклора своего края привело мишкинцев в восторг, каждое выступление артистов — это театрализованное представление.

Дипломом I степени был отмечен удмуртский народный фольклорный ансамбль «Учы ныл» Татышлинского района, II степени — фольклорный коллектив «Таныптур сем» Краснокамского района, III степени — народный фольклорный коллектив «Акарт» Мишкинского района. Фольклорному коллективу «Керей сем» Калтасинского района, народному фольклорному коллективу «ўжара» Балтачевского района, удмуртскому народному фольклорному ансамблю «Учы ныл» Татышлинского района были вручены благодарственные письма от «Дома дружбы народов РБ».