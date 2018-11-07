В Мишкинском районе прошла Всероссийская акция «Ночь искусств»

В арт-гостиной «Звездное сияние», расположенной во Дворце культуры села Мишкино, собрались ценители искусства — талантливые, уникальные люди райцентра. Все они занимаются любимым делом, живут творчеством.

На своем примере личную преданность музыке доказала участница вечера преподаватель Детской школы искусств Кристина Ильтимирова. Она на «бис» исполнила романс «Гори, гори, моя звезда».

Литературное искусство представили работники Центральной библиотечной системы. И. Айбердина и О. Зайнитдинова провели со зрителями литературную викторину «Семья в художественной литературе», посвященную Году семьи в РБ. Эпиграфом к выставке стали слова русского классика Льва Толстого «Что нужно для счастья? Тихая семейная жизнь… с возможностью делать добро людям». Тема семьи нашла отражение на страницах многих художественных произведений отечественной и зарубежной литературы. Практически в творчестве каждого писателя рассматриваются проблемы семейных взаимоотношений. Пласт этой литературы разнообразен — от пословиц и поговорок до многотомных романов. Зрители вместе вспомнили некоторых авторов, их произведения, в которых отслеживается тема семьи. Самые активные были награждены сладкими призами.

Творчество — неиссякаемо. Сколько бы творцов не желали окунуться в искусство, двери открыты для всех. На вечере присутствовали опытные и начинающие поэты. На суд зрителей представили свое творчество Светлана Салиева, Леонид Иванов, Ксения Лобова. За творческое мастерство, активное участие в жизни района, большой вклад в развитие, сохранение марийской национальной культуры самодеятельный композитор и поэт-юморист Леонид Андреевич был отмечен Благодарственным письмом отдела культуры МР Мишкинский район.

Арт-студия собрала в одном зале художников и фотохудожников. Настоящие волшебники фиксируют и оживляют лучшие моменты жизни, выражают на холсте или бумаге невероятные образы, они умеют останавливать мгновения… В арт-гостиной гости познакомились с творчеством художника, члена художников России, участницей персональных, республиканских, зональных, региональных, вероссийских, зарубежных выставок Светланой Шамаевой. Ее творческая биография уникальна и разнообразна. Она занимается таким непростым, но увлекательным искусством, как графика. Среди ее работ портреты, пейзажи, сюжетные рисунки. В этот вечер мишкинцам была предоставлена возможность стать частью творческой мысли потрясающей художницы — увидеть, как руки мастера «рождают» очередной шедевр.

Молодая талантливая художница, фотохудожница, создатель фотостудии «Взгляд» Ульяна Небогатикова представила на выставке портреты в жанрах «Аэрография» и «Пастель».

Вместе с преподавателями и обучающимися Детской школы искусств села Мишино участники мероприятия погрузились в мир инструментальной музыки. Порадовали игрой на фортепиано Азалия Ханова и Адель Шамсутдинова.

Также были представлены художественные номера в исполнении танцевальных коллективов «Радуга», «Вдохновение» под руководством И. Ижбулдиной и М. Яшкиной. Марсель Салимов спел песню «Пятница».