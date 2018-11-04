Конгресс татар высоко оценил проведенную в Мишкинском районе неделю татарских сел муниципалитета

На встрече был проведен анализ деятельности районных и городских отделений. В частности, руководство Всемирного Конгресса татар высоко оценило проведенную в нашем районе неделю татарских сел муниципалитета. Несмотря на то, что такие мероприятия проводились впервые в республике, они показали высокий уровень подготовки и проведения.

— Было отмечено, что одновременно с такими задачами, как возрождение, сохранение национальной культуры, языка и традиций татарского народа, воспитание бережного отношения к культурному наследию, неотъемлемой частью нашей работы является сохранение и укрепление дружбы народов, населяющих район и республику, а также недопущение экстремизма и межнациональных конфликтов, — говорит председатель Конгресса татар Мишкинского района Ильгиз Шакуров. — Что касается недели татарских сел муниципалитета, это, действительно, был первый опыт, который стал настоящим праздником. В его рамках прошли районные конкурсы сочинений на тему «Папа, мама, я — татарская семья», чтецов — «Святой родной язык», на знание основ исламской религии. Одним из важных моментов стал конкурс «Шэжэрэ», а хозяйки домашнего очага боролись за звание «Ханым-солтаным». В программу визита в район референта председателя исполкома Всемирного конгресса татар Ильдара Мингараева, представителя Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Алика Лукманова, журналиста редакции газеты «Кызыл тан» Резеды Валитовой, съемочной группы ТНВ Республики Татарстан были включены посещение малой родины Героя Советского Союза Гзи Загитова, мечети деревни Бабаево, возложение цветов к подножию обелиска в память участников Великой Отечественной войны. Отрадно, что гости дали высокую оценку проводимой в районе работе.

Очень важно, что в районе созданы условия для сохранения наших духовных ценностей, участие в этом подрастающего поколения.

В начале года состоялся IV республиканский дистанционный конкурс «Живое слово — Жанлы суз», в котором участвовали 208 человек из 28 районов и городов РБ. Обучающиеся филиала лицея № 1 села Мишкино им. Ф. Булякова ООШ деревни Иштыбаево Кадерия Валиуллина и школы № 2 села Мишкино Алсу Саитгалиева заняли вторые места в разных номинациях (руководители З. Имамутдинова и А. Сафина).

Победители районного конкурса «Основы Ислама» Танчулпан Гарифуллина из села Бабаево и Самат Шакуров из Мишкино достойно выступили и стали призерами межрегионального конкурса чтецов Корана «Голос мира», организованного Международной Ассоциацией Исламского бизнеса совместно с Центральным Духовным управлением мусульман России. Он проходил в одной из красивейших мечетей Уфы — «Ихласе» и собрал более 200 детей из Башкортостана и соседних регионов. Юный Самат Шакуров по итогам этого конкурса получил персональное приглашение от Всемирного Конгресса татар и в августе принял участие во Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей.

С 1 по 5 августа в Казани прошел VIII Всемирный форум татарской молодежи. В составе делегации РБ наш район представила одна из самых активных участников всех мероприятий Конгресса татар Гульшат Шаймуратова.

Большой вклад в деятельность районного отделения вносят работники культуры. Юбилеи, творческие вечера татарских поэтов и писателей проводятся работниками библиотечной системы. Очень красивое и содержательное мероприятие в этом году было проведено Ф. Хамидуллиной и Л. Ахметгареевой по творчеству героя-патриота Мусы Джалиля. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Равия Саматова в составе делегации РБ приняла участие в федеральном Сабантуе — празднике региональных национально-культурных автономий татар, проведенном в столице Чувашской Республики.

Недавно Конгресс татар РБ при поддержке Фонда Президентских грантов РФ провел творческий форум народных мастеров, где наш земляк Рим Галимов за свои оригинальные работы был награжден сертификатом-грамотой.

— Наши успехи — это результат совместной работы с администрацией района, сельскими поселениями, коллективами школ, РДК, сельских клубов и библиотек, с имамами деревень, советом предпринимателей, — продолжает Ильгиз Сахилович. — Каждое мероприятие дружно подхватывают и поддерживают наши односельчане. Не секрет, что любое начинание упирается в финансы. В решении этого вопроса всегда приходят на помощь постоянные спонсоры — А. Фатхинуров, Х. Шаймуратов, Ф. Сахибгареев, А. Абраров, А Напалков, Р. Гильванов и другие.