В Мишкинском районе с 2004 года работает Марийский историко-культурный центр

Со дня основания до 2016 года центром руководил Валерий Байбулатов. С 2016 года главным специалистом центра назначен Алексей Ибулаев. В этом же году Марийский историко-культурный центр обрел новую прописку.

На данный момент здание готовится к ремонту, но, несмотря на это, центр функционирует в полном объеме. Основное направление работы национальных центров — сохранение культуры наших народов, оно прописано в Уставе Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Один из методов и форм сохранения культуры народа — создание коллективов художественной самодеятельности. Песни и иные образцы музыкального фольклора являются одной из основных частей культуры народа. С этой целью в Марийском историко-культурном центре и был создан вокальный ансамбль «МуроЭм» (песня — лекарство).

Ансамбль уже существует второй год. Основной репертуар состоит из марийских народных песен и песен собственных самодеятельных авторов. Ансамбль достаточно часто выступает на районных и даже республиканских мероприятиях. Выезжает и за пределы нашей республики. «МуроЭм» не раз выступал в республиках Марий Эл, Татарстан. В столице Марий Эл Йошкар-Оле ансамбль стал дипломантом фестиваля авторской песни «Поем над Кокшагой», проводимой республиканской газетой «Кугарня».

«МуроЭм» дважды участвовал в фестивале, проводимом агрызскими марийцами Республики Татарстан.

Республика Башкортостан ежегодно направляет молодежные делегации в Республику Марий Эл. Чаще всего руководство такой делегацией возлагается на Марийский центр. Дело это непростое, но очень нужное. Ведь только так, вместе и сообща, можно сохранить свою национальную идентичность, родной язык, культуру, традиции и обряды.

О традициях и обрядах марийского народа нужно сказать отдельно. Глобализационные процессы делают свое дело. Меняется уклад жизни, в связи с этим забываются многие традиции, и меняется образ жизни многих народов. Эти изменения больно ударили по культуре, обычаям и марийского народа. Ведь вся культура мари тесно связана с земледелием, скотоводством, лесным промыслом…

В одно время марийские обряды казались пережитками прошлого, но с ухудшением экологической обстановки, отношение к древней культуре стало меняться. Ведь мари испокон веков учили людей не только любить, но и беречь природу. Мари, прежде чем срубить дерево, просили у него прощения, говоря, что это необходимо сделать, чтобы выжить. Такое же отношение было к птицам, зверям, рыбам. Не этого ли не хватает современному обществу?

Марийские обычаи и обряды некоторым до сих пор могут показаться ненужным пережитком прошлого, но эти обряды очень архаичные и помогают понять древний образ жизни, миропонимание не только мари, но и других народов. Ведь марийская традиционная религия вобрала в себя древний тотемизм финно-угров, ведизм индо-ариев, зороастризм индо-иранцев, тенгрианство древних булгар… Эти древние обряды ещё ждут своих исследователей, а нам нужно сохранить для них всё, что в наших силах.

Вместе с сохранением существующих обрядов и обычаев, историко-культурный центр старается возродить и забытые обрядовые праздники мари. Три года тому назад в селе Мишкино впервые за несколько веков провели марийский обрядовый осенний «Медвежий праздник» — «Маска пайрем». Медведь, наряду с щукой, уткой и лосем, является тотемным животным народа мари. Если быть вернее, первопредком. С каждым из этих тотемов связаны народные мифы о мироздании, о звездном небе. Здесь открывается огромный потенциал для работы с детьми. Если первый Медвежий праздник прошел на большой сцене, то в этом году — в школе с учащимися. Работа с детьми сложная и ответственная форма работы. Но без этого нельзя сохранить культурное наследие ни одного народа.

Неотъемлемой частью марийской культуры являются священные рощи и деревья. В Мишкинском районе неравнодушными к наследию своего народа людьми была поставлена задача — сохранить эти священные места. Общими силами составлен реестр священных рощ района. Одна из них, «Шукын кумалтыш», находится в самом селе Мишкино. Сейчас завершается работа по облагораживанию данного мольбища. А администрация сельского поселения Мишкинский сельсовет взяла на себя ответственность по уходу за ней. Данная работа ведется в активном сотрудничестве с Марийским историко-культурным центром.

Также ведется работа по изучению народного календаря. Центром был выпущен календарь на 2018 год с указанием марийских и республиканских праздников.

Недавно начато изготовление опытных образцов марийских металлических оберегов. Не первый год изготавливаются предметы декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты.

Работа марийского историко-культурного центра не останавливается ни на один день. Всё свободное время посвящается изучению народного фольклора, обычаев и обрядов. Только так можно сохранить и обогатить культуру народа мари, смело смотреть в будущее.