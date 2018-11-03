В Мишкинском районе проживают 1597 человек русского населения, и их объединяет отделение «Собор русских Башкортостана»

Отделение РОО «Собор русских Башкортостана» МР Мишкинский район было создано в 1995 году. Первым его руководителем была избрана Ю. Балахнина.

С 2016 года председателем отделения была избрана Т. Коледина. Мы попросили ее рассказать о деятельности объединения, его успехах и проблемах.

— Деятельность нашего отделения, как и большинства других этнокультурных организаций района, направлена на сохранение богатейшего наследия русского народа, а также воспитание подрастающего поколения в духе уважения к культурам, языкам и традициям других народов. Мы работаем в тесном контакте с органами местного самоуправления, администрацией муниципального района, администрациями сельских поселений, отделами культуры и образования, централизованной библиотечной системой, церковным приходом, действующим в селе Мишкино, с национально-культурными центрами: Курултаем башкир, Конгрессом татар, ИКЦ народа мари.

Члены местного отделения Собора русских поддерживают усилия общественности, органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры района по сохранению и изучению исторического наследия русского народа, развитию его самобытной культуры и традиций, возрождению русских национальных обычаев, обрядов, народных промыслов и фольклора, содействуют распространению знаний и информации об истории, культуре и современном состоянии русских Башкортостана, активизации краеведческого движения, выработке мер по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития русского языка, как национального языка русских и языка межнационального общения. Соборцы взаимодействуют со служителями русской православной церкви по вопросам возрождения православной культуры, духовности, воспитания у жителей муниципального района чувства милосердия, развития благотворительной и миротворческой деятельности.

— Где компактно проживают русские? Какие работы Собором русских там ведутся?

— В Новотроицком, Староарзаматовском и Мишкинском сельских поселениях.

Работа центра русской культуры деревни Малонакаряково многогранна: это обрядовые и календарные праздники, работа с молодежью, сбор старинных песен, участие в мероприятиях и конкурсах.

В 2016 году здесь мы провели праздник Святой Троицы и юбилей деревни. 165 лет для населенного пункта — срок небольшой, но в каждом временном отрезке свои достижения и потери, победы и неудачи, совместно пережитые минуты радости и горя. Образованное на рубеже 19 века село Новые Выселки вскоре было переименовано в Новоселки, сейчас официальное название деревни — Малонакаряково.

На протяжении нескольких лет ведется работа по сбору истории русских поселений и храмов РБ, которую координирует член исполкома РОО СРБ, историк Уфимской митрополии П. Егоров. В июле 2016 года он побывал в с. Новотроицкое, где встречался с очевидцами тех времен, когда Свято-Троицкий храм возвышался над селом (собранные им материалы войдут в сборник статей о поселениях и храмах РБ). В 2017 году во время празднования Святой Троицы на месте разрушенного Свято-Троицкого храма был установлен памятный камень с гранитной плитой — с надеждой на возрождение былой славы села и самого храма.

Проведенный по всем канонам православия праздник «Масленица» в деревне Малонакаряково тоже собрал вокруг себя большое количество людей не только нашего района, но и со всего округа.

Праздник Крещения Господня, вне зависимости от национальности, становится все больше и больше популярным среди жителей района и отмечается с размахом. И в нашем районе желающих окунуться в святую воду на Крещение с каждым годом возрастает. Этот год не стал исключением. 18 января в селе Камеево на реке Бирь в 21.00 состоялось освящение воды. На берегу реки было организовано дежурство бригад «Скорой помощи», МЧС и теплый автобус.

— С какими организациями района вы работаете в тесном контакте?

— Большую поддержку в проведении мероприятий нам оказывает Мишкинская централизованная библиотечная система. Познавательно и интересно прошла акция «Село читает В. Распутина» по произведению «Прощание с Матерой». Это и День славянской письменности и культуры в 2017 году, организация и проведение конкурса на лучшее оформление пасхальных яиц, и литературный флешмоб ко Дню русского языка, и изготовление кукол-оберегов членами клуба «Берегиня»…

Вот уже третий раз подряд преподаватели Детской школы искусств организовали и провели благотворительный концерт, все вырученные средства, а это более 50 тыс. рублей, направлены на строительство храма. Отрадно, что в концерте участвует много детей, педагоги, многие из которых не являются русскими по национальности. Я считаю, что нравственное воспитание, в основе которого доброта, милосердие, справедливость, терпимость, чистота помыслов, является неотъемлемой частью любой религии.

— Самые яркие события в жизни Собора?

— Сегодня Мишкинский район вошел в число территорий, где духовное начало приобретает свою первозданную потребность. В селе Мишкино построен красавец-храм Покрова Пресвятой Богородицы, торжественная закладка камня в основание которого была произведена 8 августа 2015 года. С тех пор прошло совсем немного времени, но сегодня храм уже действует. В помещении светло и тепло. Проводятся службы, работает воскресная школа.

Одним из значимых событий стало и появление постоянного адреса у нашего отделения. Наш офис стал центром общения людей, сюда приходят пообщаться, за советом, провести время с пользой в группе единомышленников.

Еще одним значимым событием можно назвать рождение клуба при отделении СРБ с символическим названием «Вера.Надежда.Любовь», руководителем и идейным вдохновителем которого является Людмила Георгиевна Карякина.

Неравнодушные жители, выходцы деревни Чураево — чета Андрияновых вдохнула жизнь в заброшенный храм Николая Чудотворца в бывшей деревне Константиновка СП Чураевский сельсовет. Здесь ежегодно 22 мая проводится праздник Николы Вешнего, куда приходят не только жители близлежащих деревень, но и съезжаются выходцы деревни, их дети и внуки со всех уголков республики и ее пределов.