Не русский я, но россиянин

Председатель Курултая башкир Мишкинского района М. Нурисламов рассказывает о работе общественной организации

4 ноября занимает особое место в календаре знаменательных дат. В этот день мы вспоминаем об исторических событиях, народном подвиге, совершённом в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского.

Тогда, в трудное для Московского государства время, башкирский народ добровольно направил в Нижний Новгород своих славных сынов, собрав кавалерию. Она походным маршем дошла до Москвы, участвовала в битве народов за нашу столицу. Это было четыре века назад, когда люди разных национальностей и сословий, сплотившись, отстояли свое Отечество.

По словам представителя Курултая башкир Мишкинского района М. Нурисламова, башкиры всегда стояли на страже родины. Башкирские воины, прозванные «северными амурами», 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерала Шаймуратова, ставшие легендами, — неотъемлемая часть славной истории России. — Добровольное вхождение башкирского народа в XVI веке в состав Русского государства создало условия для формирования многонациональной России. В 1919 году, в результате Соглашения с Центральной советской властью и башкирским правительством была образована автономная Башкирская советская республика. Значение этого государственного акта для судеб народов было очень велико. Свой вклад в развитие Башкортостана внесли выходцы нашего района деревень Большие Шады и Кигазытамаково: Шаехзада Бабич, Али Карнай, Кирей Мерген, генерал Галиян Галиев и другие. Мы гордимся нашим земляком Ф. Буляковым. Его имя носит лицей № 1 села Мишкино.

На территории МР Мишкинский район насчитывается 6 процентов башкир. Большинство представителей башкирского народа проживают в деревнях Кигазытамаково, Большие Шады, Калмазаново, селе Мишкино.

На общественных началах создан и работает исполком курултая башкир района. Курултай башкир — это составная часть Всемирного Курултая, и он должен на местах воплощать в жизнь те планы, которые были приняты на последнем съезде делегатов. В его составе — председатель М. Нурисламов, Л. Хасанова (заместитель), И. Арсланов, Ф. Ахметшин, С. Исмагилова, М. Каримов, Р. Мукимов, Р. Саматова, Р. Закиров, Т. Зарипова, Г. Фатхутдинова, А. Хайдаршин, И. Яхин. Каждый член исполкома изучает основные документы Курултая, историю, быт, культуру башкирского народа, историю сел, родословное древо и многое другое. Организация содействует культурно-национальной консолидации башкирского народа, возрождению национальной культуры, традиций, защищает политические, социальные интересы, свободы башкир, проживающих не только в Республике Башкортостан, но и в других регионах Российской Федерации. Районный курултай башкир Мишкинского района образован в 1995 году, в этом же году в городе Уфе прошел I Всемирный курултай башкир. От нашего района делегатом был избран К. Шайхутдинов. Второй Курултай состоялся в 14–15 июня 2002 года, район представлял председатель Р. Буляков. В 2010 и 2015 годах участником Всемирного Курултая башкир стал председатель Курултая башкир района М. Нурисламов.