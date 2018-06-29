Литература приходит на помощь



Для читателей, впервые переступивших порог Центральной библиотеки в этом году, были продуманы как традиционные, так и не применявшиеся еще формы сотрудничества с пользователем при записи в библиотеку. Конечно, они обязательно были ознакомлены с Правилами пользования библиотекой. Этот документ включает в себя Права и обязанности пользователей и библиотеки, Правила записи в библиотеку, пользования абонементом, читальным залом, автоматизированным рабочим местом, а также ответственность пользователей за нарушение правил. Затем наши девятиклассники плавно включались в диалог, а иногда в дискуссию с библиотекарями о жизненной необходимости книги и чтения в судьбе молодого человека. Этому плодотворному общению помогал ролик «Клиповое мышление». После его просмотра молодые люди рассуждали о том, почему возникает клиповое, хаотичное мышление, когда человек воспринимает мир через короткие образы и не может сосредоточиться ни на чем более двух минут, почему он все время находится в поисках яркого информационного стимула и то и дело ищет те или иные новости в соцсетях. Все это является, к сожалению, признаком наличия у наших детей, да и некоторых взрослых, клипового мышления, которое очень опасно. Люди с клиповым мышлением становятся внушаемыми, ими легко манипулировать, они перестают понимать других людей, не могут отличить истину от лжи, то есть, становятся зомби. А потом после констатации признаков данного мышления мы со старшеклассниками искали пути его недопущения.