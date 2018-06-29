Литература приходит на помощь

В середине июня после сдачи экзаменов мишкинские девятиклассники дружной командой идут в Центральную библиотеку подписать обходные листы.
Для читателей, впервые переступивших порог Центральной библиотеки в этом году, были продуманы как традиционные, так и не применявшиеся еще формы сотрудничества с пользователем при записи в библиотеку. Конечно, они обязательно были ознакомлены с Правилами пользования библиотекой. Этот документ включает в себя Права и обязанности пользователей и библиотеки, Правила записи в библиотеку, пользования абонементом, читальным залом, автоматизированным рабочим местом, а также ответственность пользователей за нарушение правил. Затем наши девятиклассники плавно включались в диалог, а иногда в дискуссию с библиотекарями о жизненной необходимости книги и чтения в судьбе молодого человека. Этому плодотворному общению помогал ролик «Клиповое мышление». После его просмотра молодые люди рассуждали о том, почему возникает клиповое, хаотичное мышление, когда человек воспринимает мир через короткие образы и не может сосредоточиться ни на чем более двух минут, почему он все время находится в поисках яркого информационного стимула и то и дело ищет те или иные новости в соцсетях. Все это является, к сожалению, признаком наличия у наших детей, да и некоторых взрослых, клипового мышления, которое очень опасно. Люди с клиповым мышлением становятся внушаемыми, ими легко манипулировать, они перестают понимать других людей, не могут отличить истину от лжи, то есть, становятся зомби. А потом после констатации признаков данного мышления мы со старшеклассниками искали пути его недопущения.
Это и дни отдыха от информации, медитация, просмотр старых фильмов, писание текстов и ведение дневников. Но первое место здесь занимает чтение художественной литературы, особенно книг, больших по объему, с диалогами, отступлениями, описаниями и размышлениями. И тут нам на помощь приходила наша любимая русская и зарубежная классика.
С абонемента ЦБС старшеклассники уходили с подписанными обходными листами. А мы были уверены, что здесь и сейчас на наших глазах формировались девушки и юноши, для которых книга, как совсем недавно для нас, станет лучшим другом и дорогим подарком. Счастливой вам дороги, наши дети.
За июньскую неделю середины месяца было обслужено более девяноста девятиклассников.