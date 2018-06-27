Сохраним музей потомкам

Инициативная группа совместно с администрацией СП Чураевский сельский совет планирует провести реконструкцию старого здания ДЮСШ и создать в нем большой краеведческий музей







В России, в стране со значительной долей сельского населения, очень мало музеев. В селах, где они функционируют, заметен более высокий уровень духовности общества.







Обычно музеи становятся наравне со школой и клубом центром культурной жизни села. Их формирование на селе — одна из актуальных задач общества в усилении связи поколений и воспитания в детях особого отношения к истории малой родины.







Музей при марийской гимназии села Чураево функционирует с 21 мая 1981 года. Имеет два зала: большой и малый. В большом зале расположены личные вещи, книги, документы, рукописи классика марийской литературы Яныша Ялкайна. В малом — собраны хозяйственная и домашняя утварь, одежда, обувь марийского народа.







Большую помощь в оформлении оказал учитель школы Михаил Никонорович Андреев. В музее проводятся уроки, экспонаты часто используются на классных часах, открытых мероприятиях, проходят выставки, торжественные мероприятия, отмечаются знаменательные даты и праздники. За годы его функционирования здесь побывали гости из Канады, Японии, Эстонии, Германии, Австрии, Франции, Польши и Финляндии, из соседних республик, обучающиеся и взрослые Мишкинского, Калтасинского районов и другие. В прошлом году часть мероприятия, посвященного юбилею Я. Ялкайна, прошла в музее.







Село Чураево является крупным административным центром северо-запада Мишкинского района. Наше село негласно называют «второй столицей» Мишкинского района. Инициативная группа в сотрудничестве с администрацией сельского поселения Чураевский сельский совет планируют провести реконструкцию старого здания ДЮСШ и создать в нем большой краеведческий музей в котором будут материалы о каждой деревне, об организациях (колхоз, школа, больница, ХТП, аптека, МСО, СХТ), тружениках села, прославивших свою малую родину.







Мы планируем разместить несколько разделов. Одна из них, «Никто не забыт, ничто не забыто», будет состоять из нескольких экспозиций: «Они сражались за Родину» (будет посвящена ВОВ), «Ветераны локальных войн — выпускники нашей школы», «Участники трудового фронта», «Награды и документы фронтовиков и тружеников тыла». Также в музее возможна выставка предметов народных умельцев.







Здание ДЮСШ — историческое, это бывший дом волостного старосты. Хочется отметить, что в последнее время очень популярно стало открывать музеи, расположенные в исторических зданиях и зданиях культового назначения (храмы, монастыри).







Строительные работы уже начаты, руководство сельскохозяйственной артели имени Ленина изыскало средства для замены крыши, администрация гимназии — для ремонта полов. Кроме того, необходимо привести в порядок стены, потолок, двери, наружную обивку, фундамент.







Мы призываем представителей общественности, руководителей предприятий, выпускников Чураевской средней школы и всех оказать посильную помощь. Нам нужны и ваши «золотые руки», ясный ум, свежие идеи, и, конечно же, старинные предметы. У многих в чердаках, чуланах пылятся предметы старины. Музейным считается предмет, которому 50 и более лет. Эти старинные вещи найдут свое место в нашем музее.







Многое еще предстоит сделать. На сегодняшний день главная проблема — отсутствие финансирования. Мы надеемся, что выпускники школы, жители сельского поселения и люди, болеющие за сохранение и укрепление истории и быта марийского народа, своей малой родины, не останутся в стороне, откликнутся на наше обращение и окажут посильную помощь для историко-краеведческого музея нашего сельского совета. По интересующим вопросам, можете позвонить по телефонам: (8–347–49) 2–51–43, 8(347–47)2–51–34.



