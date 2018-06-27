Праздник вежливости и доброты



Что же такое вежливость и доброта? Как стать вежливым человеком? На эти вопросы помогли ответить библиотекари Детской модельной библиотеки. В начале мероприятия ведущая Е. Князева рассказала ребятам о значении и происхождении вежливых слов. А во время игры ребята вспомнили не только слова, но и правила поведения, повторили правила вежливости. Игры «Волшебный стул» и «Волшебный клубок» показали, как много комплиментов можно сказать другу и однокласснику. Ребята во время мероприятия участвовали в различных конкурсах и викторинах: собирали пословицы, отвечали на вопросы викторины по сказкам, посмотрели мультфильм «Без этого нельзя» про невежливого щенка и ответили на вопрос «Можно ли жить без вежливости?».