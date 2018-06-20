«Серебряные крылья» в небе над Мишкино

Подлинным и настоящим украшением Сабантуя этого года послужила демонстрация прыжков с парашютом







Старый работяга «Кукурузник» — АН‑2, именуемый в народе «летающей этажеркой», преодолевая порывы ветра, круг за кругом, набирал высоту.







Опытный пилот, знающий наши погодные условия и рельеф местности, руководствуясь здравым смыслом и громадным опытом пилотирования самолета, вывел воздушное судно в нужную точку. Глядя снизу на оторвавшиеся от самолета точки, не перестаешь удивляться спортсменам-парашютистам, смело шагающим в воздушную бездну. Первые секунды свободного полета, когда привычный отсчет «Пятьсот один, пятьсот два, кольцо, купол» заменяется мягким рывком строп и синеву неба закрывает пестрое крыло парашюта, главное, не забыть законтрить запаску, которая по истечении времени может сыграть злую шутку над спортсменами. Все эти прыжки, чувства, эмоции, парения в голубой синеве я смотрю глазами моих друзей — Сергея Баженова, Светланы Минильбаевой, стоящих у основ мишкинского воздухоплавания. Сотни ребят, благодаря заботе и захватывающим рассказам, покорили небо — синевой заполнили парашюты!!!







Вот и все шесть спортсменов, постепенно окружали сабантуйскую площадь, метя на свободные места. А к ним уже устремлялись друзья и поклонники, чтобы заключить их в крепкие объятия.







Я думаю, наш район один из немногих в республике, где украшением праздника труда, культуры и спорта, всегда являются прыжки с парашютом. Все это потому, что в основе этого воздухоплавания стоят настоящие энтузиасты, которые за долгие годы обзавелись десятками истинных друзей. И со всей округи съезжаются на мишкинский Сабантуй сотни гостей, зная, что у нас в загашниках полно добрых и необычных сюрпризов. Вот и в этот раз, едва парашютисты коснулись земли, им на смену пришла пилотажная группа «Серебряные крылья». Подобно «московским стрижам», засновали в небе райцентра два легкомоторных спортивных самолета. Одно дело, смотреть подобное авиашоу по телевизору, другое, здесь, наяву!







Два «ястребка» «плели» в небе немыслимые по своей красоте кружева. То падая в пике, то расходясь на встречных курсах, самолеты вызывали громкие восхищения зрителей. «Бочки», петли Нестерова, крутые горки, лихие виражи — все это вызывало немой восторг. А главное, в этом воздушном шоу было еще впереди. Самолеты ведомого и ведущего схлестнулись в лихом учебном бою — на встречных курсах. Перевернувшись вверх колесами, два «ястребка», натужно ревя моторами, стремглав неслись навстречу друг другу. Перевернутый наоборот авиагоризонт стремглав вращается… И только опытный пилот понимает, вися вниз головой на ремнях подвески, где земля и где небо. За несколько десятков метров самолеты благополучно расходятся. И лишь только едва уловимые дымки выхлопов указывают на места, где только что были самолеты. Можно и передохнуть. Единый вздох облегчения вырвался у тех, кто наблюдал за воздушным шоу. АН‑2, дождавшись своих малых собратьев по небу, изменив курс, взял направление на аэродром «Первушино». Следом за ним, покачав крыльями на прощание, пристроились в воздушном кильватере к небесному тихоходу, улетели мастера воздушного боя. Долго еще с земли слышались оглушительные аплодисменты.



