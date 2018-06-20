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Культура
20 Июня 2018, 12:12

Народные семейные игры — это здорово!

Впервые за всю историю существования праздника труда, культуры и спорта — Сабантуя, на всех импровизированных площадках с громадным успехом прошли народные семейные игры.

Впервые за всю историю существования праздника труда, культуры и спорта — Сабантуя, на всех импровизированных площадках с громадным успехом прошли народные семейные игры.


Каждый конкурс был по своему интересен и уникален. Взять, к примеру, «Бег на трех ногах». Взрывы смеха и аплодисментов срывали те пары, которые, пройдя все препятствия, приходили к финишу. Все было далеко не просто. В каждой паре правую ногу одного участника связывали с левой другого. Начинается бег. При этом нужны слаженность и согласованность в движении. После нескольких попыток, процесс, как правило, удавался. Зрители искренне поддерживали всех участников.


Особый интерес вызвал конкурс «Веселая мотальщица». В нем нужны быстрота и ловкость. На палочки наматывают веревку. Вот уж где было много смеха, шуток и прибауток. А традиционный веселый конкурс — «Бег с яйцом в ложке». Вот где нужны ловкость, выносливость и балансировка. Здесь были свои победители, которые из года в год совершенствуют личное мастерство.


Смехом и словами поддержки зрители награждали бегунов в мешках, специалистов по разбиванию горшков — умельцев слепой охоты, рыбаков, вращателей обручей, стрелков из лука, жонглеров, скакальщиков и любителей «петушиных боев».


— Все участники шуточных игр и забав получили неисчерпаемый запас хорошего настроения, — отметила в своем выступлении молодежный лидер района О. Биктубаева. — Хочется сказать большое спасибо тренерам-педагогам Паралимпийского центра «Триумф», работникам отдела образования, сотрудникам детской библиотеки, волонтерам деревень Староарзаматово, Камеево, Ирсаево и села Мишкино. Нынешние шуточные состязания вылились в настоящий семейный праздник спорта, юмора и смекалки. Огромное спасибо нашему постоянному спонсору В. Михайлову, который активно включился в народные игры!

Вениамин Кондогин

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