Народные семейные игры — это здорово!

Впервые за всю историю существования праздника труда, культуры и спорта — Сабантуя, на всех импровизированных площадках с громадным успехом прошли народные семейные игры.







Каждый конкурс был по своему интересен и уникален. Взять, к примеру, «Бег на трех ногах». Взрывы смеха и аплодисментов срывали те пары, которые, пройдя все препятствия, приходили к финишу. Все было далеко не просто. В каждой паре правую ногу одного участника связывали с левой другого. Начинается бег. При этом нужны слаженность и согласованность в движении. После нескольких попыток, процесс, как правило, удавался. Зрители искренне поддерживали всех участников.







Особый интерес вызвал конкурс «Веселая мотальщица». В нем нужны быстрота и ловкость. На палочки наматывают веревку. Вот уж где было много смеха, шуток и прибауток. А традиционный веселый конкурс — «Бег с яйцом в ложке». Вот где нужны ловкость, выносливость и балансировка. Здесь были свои победители, которые из года в год совершенствуют личное мастерство.







Смехом и словами поддержки зрители награждали бегунов в мешках, специалистов по разбиванию горшков — умельцев слепой охоты, рыбаков, вращателей обручей, стрелков из лука, жонглеров, скакальщиков и любителей «петушиных боев».







— Все участники шуточных игр и забав получили неисчерпаемый запас хорошего настроения, — отметила в своем выступлении молодежный лидер района О. Биктубаева. — Хочется сказать большое спасибо тренерам-педагогам Паралимпийского центра «Триумф», работникам отдела образования, сотрудникам детской библиотеки, волонтерам деревень Староарзаматово, Камеево, Ирсаево и села Мишкино. Нынешние шуточные состязания вылились в настоящий семейный праздник спорта, юмора и смекалки. Огромное спасибо нашему постоянному спонсору В. Михайлову, который активно включился в народные игры!



