Звучало попурри на уфимской сцене

Концертная площадка была размещена на площади Салавата Юлаева, организаторами выступили телеканал «Туган тел» и продюсерский Центр Урала и Азалии Рашитовых. Хочется отметить, что Урал Рашитов — легендарный композитор, многократный лауреат национальной премии за лучшую песню года «Алтын Барс» и других престижных премий в области популярной музыки. Азалия Рашитова — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, известная певица.



Дети выступали на одной сцене, наряду с известными татарскими и башкирскими исполнителями, такими как Айдар Галимов, Урал Рашитов, Эльмир Газизуллин и другими. Участнице телевизионного фестиваля «Йолдызлы балачак‑2015» воспитаннице Детской школы искусств села Мишкино Азалии Галимовой тоже посчастливилось блеснуть своим талантом на замечательной уфимской сцене. Она спела попурри на татарские песни. Ее выступление с праздника будет транслироваться на телеканале «Туган тел».