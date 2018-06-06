В городе Бирске прошел зональный этап республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!».

В нем приняли участие коллективы из 12 районов и городов республики. Наш район представили народный фольклорный ансамбль «Ручейки» Малонакаряковского СДК (руководитель Е. Байрамалова), участница художественной самодеятельности Арзаматовского сельского клуба Любовь Мурзина, дуэт Г. Иксановой и В. Асмаева из Новоакбулатовского СДК, участница художественной самодеятельности Тынбаевского СДК Зинаида Новикова и квартет «Мишкан кундем» Мишкинского РДК (руководитель Н. Бабичев). Все они выступили достойно. Оценивавшее художественные номера компетентное жюри выставило нашим артистам высокие баллы.







19 мая работники государственных (муниципальных) органов власти РБ приняли участие в художественной самодеятельности трудовых коллективов республики «Горжусь тобой, Башкортостан!». Честь нашего района защитили И. Шакуров, Т. Коледина и вокальный ансамбль СП Кайраковский сельсовет.







25 мая эстафету переняли члены трудовых коллективов. Медсестра неврологического отделения Мишкинской районной больницы Римма Янситова прочитала стихотворение М. Дудина «Соловьи», Олеся Шевченко (ФОК «Триумф») станцевала восточный танец, Антонида Безбородова (школа деревни Малонакаряково) спела патриотическую песню «Вдовы России», вокальный ансамбль «Саф чишма» коллектива учителей Татарбаевской школы (руководитель М. Ахматгалиева) выступил с песней «Тибрэлэ жыр».







Спасибо всем участникам, представившим организации нашего района. Желаем творческих успехов и надеемся, что в дальнейшем коллективы художественной самодеятельности организаций и предприятий будут также активно участвовать во всех смотрах.



