Марийский народный театр «У илыш» под руководством Нины Ахмадеевой принял участие в межрегиональном конкурсе национальных театров «Алтын тирмэ»

Кроме наших артистов перед жюри выступили театральные коллективы из Абзелиловского, Гафурийского, Учалинского районов, городов Агидель, Белорецк, Дюртюли, Кумертау, Межгорье, Уфа, а также гости республики из Курганской, Челябинской областей и Республики Татарстан. На суд жюри артисты театра представили комедийную постановку В. Абукаева-Эмгак «Изуремыште кугу сўан» («Большая свадьба на маленькой улице»). Роли в пьесе исполнили Радион Плотников (Лаймыр), Василий Кутлуметов (Сапай), Лада (Сарвика), Сергей Мусалин (председатель Иван Иванович), Нина Ахмадеева (мать Лаймыра). За звуковое оформление отвечала Валентина Ахмадеева, за световое — Марсель Салимов, переводчик — Ирина Аликаева.



В адрес наших артистов и руководителя театра было сказано много положительных отзывов: у артистов профессионально поставлен голос, продуманная сценография. Нину Ахмадееву члены жюри поставили в пример другим режиссёрам, а сам театр «У илыш» назвали полупрофессиональным коллективом по уровню игры его актёров, посоветовали выбрать сложные произведения для реализации их на сцене. Отметили, что именно так должен работать самодеятельный театральный коллектив, чтобы жизнь была в каждом слове, движении актёров, чтобы жюри и зрители проживали спектакль вместе с ними. Мелкие недочёты касались, в основном, построения самой пьесы, его звукового оформления — жюри посоветовало добавить в спектакли театра больше фольклора, живой игры на национальных музыкальных инструментах (волынке и флейте), а также живого вокала.