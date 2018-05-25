27 мая отмечается Общероссийский день библиотек

На любой интересующий нас вопрос мы с детства искали ответ в книгах. Даже появление интернета никогда не заменит нам одухотворенный воздух библиотек, тихий шелест книжных листов, общение с интеллигентными и внимательными библиотекарями, помогающими выбрать нужный том или справочник.







Сегодня садишься за компьютер, задаешь вопрос, получаешь массу ссылок, читаешь статьи, понимаешь, что все поверхностно и бежишь в библиотеку, ибо только там можно получить обширный ответ на волнующие вопросы.







В Мишкинском районе трудятся замечательные библиотекари, которые отдают людям всю свою душевную щедрость, знания, умения, пользуются заслуженным авторитетом у своих коллег и читателей, которые многие годы верой и правдой служат книге. Поэтому можно позавидовать людям, которые десятилетиями сохраняют верность призванию, невзирая на многочисленные «неудобства» работы в библиотеке: субботы и воскресенья чаще проводят с чужими детьми и внуками, а не со своими, диапазон совмещаемых профессий — от актрисы до грузчика, все возрастающая требовательность читателей. Но есть большее. Это глобальный смысл нашей работы, миссия библиотекаря как хранителя человеческой мудрости и человеческой нравственности, как проводника знаний.







До начала 20 века в семье жили вместе несколько поколений (не случайно же и слово такое образовалось: «семь» и «я»). Жили дружно, всегда друг другу помогали, старость уважали, молодых оберегали. Семьи были большими и крепкими. И это были не просто родственники, живущие вместе, они были сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Наша семья похожа на такую большую семью, она зовется «Библиотекой» и состоит из 285 человек.







Все ли мы знаем о своей библиотечной семье? Умеем ли жить по семейным законам? Знаем ли семейные права и обязанности? А что такое родословная и генеалогическое древо, вы знаете? Не правда ли, вопросов больше, чем ответов? Вот мы и решили немного рассказать и о вас самих, и о ваших семьях, и о семейных радостях, заботах…







Это было давно … Нет-нет, я не сказку начинаю вам рассказывать. Я хочу вам поведать о нашей семье! Так вот, более 100 лет тому назад зародилась родословная нашей библиотечной системы. Порог нашего учреждения стали переступать молодые, очень скромные, очень симпатичные девушки и юноши. Принимали их на должность библиотекарей. В дальнейшем они становились директорами, заведующими, библиографами, методистами, главными библиотекарями. За свои успехи, достижения и трудолюбие они награждались почетными грамотами района, республики, знаком «Отличник культуры», 5 библиотекарей получили звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Это — Альфред Шайбаков, Татьяна Доманина, Татьяна Саметова, Лена Сахибгареева, Вера Ускова.







Сколько же любви к своей профессии нужно иметь, что же это за сердце такое, чтобы на протяжении 867 лет, таков общий стаж работающих ныне библиотекарей, нести эту очень нелёгкую ношу, ни разу не изменив ей и себе.







В наших семьях есть династии педагогов, работников сельского хозяйства, медиков, трактористов, финансистов, нефтяников, поваров, спортсменов, культработников. И у нас есть такие работники. Династия Светланы Владимировой состоит из 10 человек, их общий библиотечный стаж 273 года. Стаж династии Анны Шамарзановой — 108 лет, Дины Аликаевой — 67, Татьяны Казаковой — 57, Ирины Байбулатовой — 55, Таисии Тимиркаевой — 53, Лианы Иванаевой — 52, Ильвиры Айбердиной — 50, Венеры Ялаевой — 48, Елены Князевой– 41, Ляли Ахматгареевой — 39, Розы Алпаевой — 37, Ляйсан Бикбулатовой — 32, Лилии Байрамовой — 13, Людмилы Каныбековой — 11, Иды Николаевой — 5.







Мы хотим сказать огромное спасибо нашим родителям. Прекрасно, когда ярко горит огонь домашнего очага, когда за столом собираются бабушки, дедушки, мамы, папы и комната наполняется детскими голосами. За вечерним чаем ведутся неспешные разговоры о семейных радостях и заботах, о прочитанных книгах…







В нашей библиотечной семье 15 многодетных ячеек. Это семьи Валентины и Георгия Ялкаевых (5 детей), Венеры и Ильхама Ахметзяновых (4), Лианы и Юрия Иванаевых (4), Юлии и Владимира Шамратовых (4), Венеры и Бориса Ялаевых (3), Алены и Василия Айкашевых (3), Гузалии и Рафиля Мурсаловых (3), Элизы и Алексея Имановых (3), Веры и Евгения Аптыкаевых (3), Инессы и Александра Андриановых (3), Людмилы Каныбековой (3), Гульнары и Валерия Яковлевых (3), Олеси и Сергея Зайнетдиновых (3), Анжелы и Евгения Петуховых (3), Таисии и Валерия Тимиркаевых (3).







Русская пословица гласит: «Красен обед пирогами, река — берегами», так и хочется добавить «а семья — традициями». Может быть, они покажутся не такими уж яркими, но они наши, и дороже их для нас нет ничего на свете.







— Традиция моей семьи — чтение перед сном, — рассказывает Венера Ялаева. — Раньше, когда я сама была ребенком, вечером старшие рассказывали различные истории. Потом сама, став мамой, читала с детьми книги, рассказывала истории, услышанные в детстве. Сейчас читаю и рассказываю внукам.







Благодаря традициям, существующим в наших семьях, мы учимся любить, уважать, доверять, ценить минуты общения с родными людьми, помогать друг другу. В Год семьи мы желаем всем добра, благополучия и удачи. Чаще собирайтесь за большим семейным столом, говорите друг другу ласковые слова.



