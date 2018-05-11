В селе Мишкино прошла «Библионочь»-2018

В программу «Библионочи» сотрудники библиотеки постарались включить разнообразные мероприятия для взрослых и детей. Библиотеки старались передать магию книги с помощью выставок и инсталляций, театральных постановок, произведений, флешмобов, стихов, песен, викторин и игр.







Центральной фигурой акции стал Иван Тургенев, которому в 2018 году исполняется 200 лет. Знакомство и встреча с Иваном Сергеевичем произошла во время тургеневского бала «Реверанс Золотому веку» (Камеевская библиотека), литературного вечера «По страницам Тургеневских рассказов и следам их героев» (Байтуровская), «Уже прошло две сотни лет» (Янагушевская), часа поэзии «Летописец душ народных» (Ирсаевская), «Тургенев для всех» (Большешадинская), презентации «Певец России» (Чебыковская), познавательного вечера «И всё-таки вера, надежда, любовь…», литературной игры «Загадка Тургенева» (Кайраковская), дегустации «Вкусная книга» (Сосновская), театрализованной литературно-музыкальной композиции «Тургенев и Полина. Любовь! В ней вся тайна…» с участием клуба «Эрвий» (Большесухоязовская), литературного часа «Я жизнь посвятил России» (Старокульчубаевская), в литературной гостиной «Как упоительны в России вечера» (Буклендинская). Чураевская библиотека позвала неравнодушную к творчеству великого писателя молодежь на тургеневский бал. В Малонакаряковской библиотеке для юношества устроили просмотр лекции «Тургеневские барышни и современные феминистки» научно-просветительского проекта «Пространство книги» Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди РБ.







Библиотека — это не только богатейшая история, но и яркая современность. Поэтому во время «Библионочи» нашли свое место библиоквест-игра «В поисках сокровищ» (Детская модельная библиотека), постановка-отрывок, посвященный Году семьи из татарского спектакля известного драматурга, прозаика Т. Миннулина «Свет души моей» (Татарбаевская), игровая литературная программа «Соберём все сказки вместе» (Староарзаматовская), психологическая ролевая игра для молодежи «Мафия» (Ленинская), салон «Библиомедиум» и «Библиокафе» (Кайраковская). Баймурзинская библиотека пригласила в «Литературное метро», где гостям было предложено ознакомиться с «литературным меню». Все «блюда», указанные в меню, имеют разный привкус. Это «Бизнес-ланч» (периодические печати, выписываемой библиотекой), «Детективы от Дарьи Донцовой», «Вкусные книги» (кулинарные книги), «Там, на неведомых дорожках» (детские сказки).







«Магия-Пати» (Малонакаряковская библиотека) начался с просмотра слайда-экскурса «Библионочь по-новоселовски», все с интересом вспоминали наши Библионочи с 2012 по 2017 годы, кто-то увидел своих братьев и сестер, а многие разглядели на экране себя. Специально к этому празднику в библиотеке была оформлена книжная выставка «Магический Вооk-вояж» — подборка книг о гороскопах, астрологии, магии и многом другом. В Сосновской библиотеке в рамках «Библиосумерек» прошла PR-акция «Думай о будущем — ЧИТАЙ!», собравшая вокруг себя не только всех любителей чтения, но и новых желающих записаться в библиотеку. Мероприятие началось с промо-акции «Место встречи — библиотека». Вниманию читателей был предложен перформанс «Ролл-книга» с говорящим названием: «Читательское васаби». Читатели-библиоманы с огромным удовольствием оставляли свои пожелания, впечатления, признания в любви к книгам, мероприятию, библиотекарю. Масштабный книжный праздник — семейный конкурс литературного чтения стал еще одним маленьким шагом в приобщение жителей Сосновки к чтению и книге.







В Большесухоязовской библиотеке этот вечер, посвященный Году семьи в РБ, прошел под девизом «Все начинается с семьи». В Рефандинской библиотеке все было посвящено добровольцам (волонтерам).







Посетителям был предложен и литературный салон (Центральная, Краеведческая библиотеки). Они побывали в гостях у своих любимых писателей Л. Толстого, И. Тургенева, А. Грина, А. Чехова, Ф. Булякова и их герое. Каждый соприкоснулся с магической аурой книги. Были организованы музыкальные паузы и фотозоны. В конце акции был вынесен торт в виде книги. Все присутствующие насладились нежным вкусом кондитерского изделия.







В течение вечера во всех библиотеках поиграли в различные игры и конкурсы «Не ленись читать», «Соберите пазлы» и «Угадайте героя», «Нарисуй сказку», шахматы, нарды, лабиринт, твистер. Была предложена фотосессия с любимыми героями.







На территории «Библиосумерек» и «Библионочи» действовала своя валюта — библиобаксы и библионы, которые ребята зарабатывали, участвуя в играх и конкурсах, а затем их можно было обменять на призы. Также для всех желающих весь вечер звучала музыка для зажигательной дискотеки. В акции приняли участие 985 человек.



