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22 Октября , 05:28

В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства

В Башкортостане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника дорожного хозяйства, в рамках которого чествовали лучших работников отрасли. 

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В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйстваВ Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
Высокими наградами отметили трактористов, машинистов бульдозеров, инженеров-строителей, мостовиков и других специалистов, которые строят и ремонтируют дороги и мосты, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году перед дорожниками республики стоит масштабная задача: привести в нормативное состояние не менее 900 км дорог и более 2000 пог. м мостов, из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется ввести в эксплуатацию 221 км дорог и 1800 пог. м мостов.

Протяжённость дорожной сети Башкортостана достигает 52 тыс. км: по этому показателю республика занимает второе место в России и первое в Приволжском федеральном округе.

— Поддержание такой масштабной сети требует постоянного внимания и слаженной работы. Благодаря профессионализму и ответственности дорожников мы последовательно решаем задачи по улучшению качества дорог и повышению безопасности движения. Сегодня важно не только строить новые объекты, но и сохранять уже созданную инфраструктуру, чтобы она служила людям долгие годы, — обозначил в приветственном слове исполняющий обязанности Премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан Александр Шельдяев.

В Башкортостане успешно реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни». По состоянию на октябрь 2026 года 194 км дорог уже ввели в эксплуатацию. На остальных участках работы завершаются.

— Среди наиболее крупных завершенных объектов 2026 года — мост через реку Ик на дороге Октябрьский — Уруссу на границе Башкортостана и Татарстана, реконструкция 8-километрового участка Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Работы на данной трассе продолжаются. В 2026 году дорожники приступили к капитальному ремонту участка протяжённостью 15,5 км, — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Подходят к завершению работы на одном из самых крупных мостовых сооружений, которые приводят в порядок в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — мостового сооружения через реку Белую на автомобильной дороге Дюртюли — Нефтекамск. Его протяженность 745 пог. м.

Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к туристическим объектам. В этом году в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние 125 км таких дорог. Это на 50 км больше, чем в 2025 году.

На всех объектах работы идут по графику и будут выполнены до конца 2026 года.

В завершении торжественного мероприятия более 80 лучшим работникам дорожной отрасли вручили заслуженные награды.
Источник: Минтранс РБ: https://contenta.info/press_releases?tag_id=447
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
В Республике Башкортостан наградили лучших работников дорожного хозяйства
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