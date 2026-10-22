Сварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сварке

— Для Рината этот результат стал продолжением его неоднократных выступлений на конкурсах профмастерства на региональном и федеральном этапах, которые проводятся в рамках национального проекта «Кадры». В 2025 году он занял второе место среди сильнейших сварщиков региона, а в сентябре этого стал серебряным призером среди профессионалов страны. В Китае Ринат вновь подтвердил высочайший класс, — отметил министр строительства и архитектуры Республики Башкортостан Павел Сафонов.





Национальное агентство контроля сварки (НАКС) отобрало для участия в чемпионате 20 специалистов из двух тысяч претендентов по всей России.





«Кубок дуги» проводится регулярно, и российская сборная побеждала на нем и ранее в 2017, 2019 и 2023 годах. Нынешняя победа подтверждает статус России как одной из ведущих стран в области сварочных технологий и подготовки кадров для газовой и энергетической инфраструктуры. Показательно, что костяк команды составили именно промышленные сварщики, работающие на действующих предприятиях.

Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=432