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22 Октября , 05:35

Сварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сварке

Электрогазосварщик Туймазинского нефтепроводного управления филиала АО «Транснефть — Урал» Ринат Изикаев в составе национальной сборной России занял 1 место на Международном чемпионате по сварке «Кубок дуги-2026» — Arc Cup International Welding Competition в Китае. Российская команда соревновалась с 450 участниками из 11 стран.

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Сварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сваркеСварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сварке
Сварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сварке
— Для Рината этот результат стал продолжением его неоднократных выступлений на конкурсах профмастерства на региональном и федеральном этапах, которые проводятся в рамках национального проекта «Кадры». В 2025 году он занял второе место среди сильнейших сварщиков региона, а в сентябре этого стал серебряным призером среди профессионалов страны. В Китае Ринат вновь подтвердил высочайший класс, — отметил министр строительства и архитектуры Республики Башкортостан Павел Сафонов.

Национальное агентство контроля сварки (НАКС) отобрало для участия в чемпионате 20 специалистов из двух тысяч претендентов по всей России.

«Кубок дуги» проводится регулярно, и российская сборная побеждала на нем и ранее в 2017, 2019 и 2023 годах. Нынешняя победа подтверждает статус России как одной из ведущих стран в области сварочных технологий и подготовки кадров для газовой и энергетической инфраструктуры. Показательно, что костяк команды составили именно промышленные сварщики, работающие на действующих предприятиях.
Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=432
Сварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сварке
Сварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сварке
Сварщик из РБ занял первое место на Международном чемпионате по сварке
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