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19 Октября , 07:12

В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов

В Башкортостане в 2026 году планируют приобрести 88 новых автобусов. Машины будут поставлены благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусовВ Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов
В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов
О важности обновления парка автобусов и кадрового обеспечения для повышения уровня комфорта пассажирских перевозок рассказал председатель Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Марат Давлетшин на форуме «Общественный транспорт — 2026». Мероприятие, которое объединяет ведущих представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов, прошло 14 и 15 октября 2026 года в Москве.

По словам общественника в Башкортостане обновлению парка автобусов уделяют особое внимание.

«С 2019 по 2025 год приобретено 1519 автобусов различного класса, в том числе туристических. Вся новая техника отвечает требованиям безопасности и „Доступной среды“. В 2026 году будет закуплено 88 автобусов. Из них 20 новых автобусов уже начали курсировать по маршрутам в Уфе, 10 транспортных средств — в Стерлитамаке, еще 5 автобусов отправились на востребованные маршруты Нефтекамска. До конца года будет закуплено ещё порядка 53 новых автобусов», — рассказал Марат Давлетшин.

Также общественник подчеркнул, что профессиональные кадры — основа устойчивого развития общественного транспорта. В Башкортостане предпринимают меры по улучшению условий труда работников автотранспортных предприятий, сохраняются социальные гарантии, закреплённые в коллективных договорах, ведется работа по обеспечению конкурентоспособной заработной платы.

Работа по повышению комфорта пассажирских перевозок в общественном транспорте в Башкортостане продолжается.
Источник: Минтранс РБ: https://contenta.info/press_releases?tag_id=401
В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов
В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов
В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов
В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов
В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов
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