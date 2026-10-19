В Республику Башкортостан в 2026 году поступит 88 новых автобусов

О важности обновления парка автобусов и кадрового обеспечения для повышения уровня комфорта пассажирских перевозок рассказал председатель Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Марат Давлетшин на форуме «Общественный транспорт — 2026». Мероприятие, которое объединяет ведущих представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов, прошло 14 и 15 октября 2026 года в Москве.





По словам общественника в Башкортостане обновлению парка автобусов уделяют особое внимание.





«С 2019 по 2025 год приобретено 1519 автобусов различного класса, в том числе туристических. Вся новая техника отвечает требованиям безопасности и „Доступной среды“. В 2026 году будет закуплено 88 автобусов. Из них 20 новых автобусов уже начали курсировать по маршрутам в Уфе, 10 транспортных средств — в Стерлитамаке, еще 5 автобусов отправились на востребованные маршруты Нефтекамска. До конца года будет закуплено ещё порядка 53 новых автобусов», — рассказал Марат Давлетшин.





Также общественник подчеркнул, что профессиональные кадры — основа устойчивого развития общественного транспорта. В Башкортостане предпринимают меры по улучшению условий труда работников автотранспортных предприятий, сохраняются социальные гарантии, закреплённые в коллективных договорах, ведется работа по обеспечению конкурентоспособной заработной платы.





Работа по повышению комфорта пассажирских перевозок в общественном транспорте в Башкортостане продолжается.

Источник: Минтранс РБ: https://contenta.info/press_releases?tag_id=401