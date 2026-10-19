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19 Октября , 05:22

В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось

За 2026 год в Республике Башкортостан по программе «Стимулирование найма» трудоустроено 150 граждан, что в 2,9 раза больше, чем за весь 2025 год, когда работу по программе получили 52 человека. Рост обеспечен за счёт 98 новых сотрудников, что составляет 188,5% прироста. При этом среди трудоустроенных в текущем году 56 человек являются участниками специальной военной операции. Программа, реализуемая в рамках национального проекта «Кадры», постепенно набирает обороты.

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В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилосьВ РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось
В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось
— Программа демонстрирует устойчивый рост, ведь за год число трудоустроенных по ней граждан увеличилось почти в три раза. Работодатели получают реальный инструмент снижения затрат на персонал, а граждане — возможность достойной работы и стабильного дохода. Республика продолжит наращивать эту работу и приглашает предприятия активнее пользоваться мерой поддержки, — отметил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников.

Мера поддержки субсидирует работодателям затраты на оплату труда работников из числа граждан приоритетных категорий: за каждого трудоустроенного выплата составляет 3 МРОТ, а при трудоустройстве гражданина, признанного в установленном порядке инвалидом, — 6 МРОТ.

Воспользоваться ею могут работодатели, принимающие на работу ветеранов и участников боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, участников боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года, членов семей погибших участников СВО, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Поддержка также распространяется на приём инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, одиноких и многодетных родителей и опекунов.

В 2026 году наиболее высокие результаты по данной программе показали филиалы кадрового центра «Работа России» по Калининскому и Демскому районам города Уфы, где трудоустроены 15 и 11 граждан соответственно, а также филиал по городу Нефтекамску, где работу нашли 9 граждан.
В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось
В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось
В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось
В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось
В РБ трудоустройство гр-н по программе «Стимулирование найма» увеличилось
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