В РБ приглашают экспортно ориентированный бизнес на вебинар по ИИ

— Сегодня искусственный интеллект — это реальный инструмент повышения конкурентоспособности нашего экспорта. С его помощью башкортостанские компании могут анализировать зарубежные рынки, готовиться к переговорам и создавать контент для продвижения продукции. Однако важно понимать: ИИ не заменяет экспертизу, а дополняет ее. Наша задача — дать предпринимателям четкие ориентиры, где автоматизация действительно экономит ресурсы, а где без участия человека можно совершить критическую ошибку. Участие в таких мероприятиях помогает бизнесу работать с зарубежными рынками более осознанно и системно, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.





Вебинар будет полезен представителям малого и среднего бизнеса, а также специалистам по ВЭД, которые уже используют или только планируют внедрять нейросети в свою работу. Участники узнают, как получать достоверную аналитику по зарубежным рынкам, какие задачи можно смело доверить ИИ при подготовке к переговорам, а также сколько времени и ресурсов на самом деле требует внедрение технологий. Эксперты РЭЦ поделятся практическими выводами по итогам курса из пяти семинаров Школы экспорта.





Дата и время: 22 октября 2026 года, 10.30-12.00 ч. (онлайн).





Спикеры: Михаил Снег (управляющий директор по экспортной политике и анализу РЭЦ) и Георгий Семёнов (руководитель направления по поисковым исследованиям и публичной аналитике РЭЦ).



