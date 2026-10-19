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19 Октября , 09:29

В РБ приглашают экспортно ориентированный бизнес на вебинар по ИИ

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан приглашает экспортно ориентированный бизнес региона принять участие в вебинаре «ИИ в экспорте: аналитика, переговоры и скрытые издержки». Мероприятие, организованное Российским экспортным центром, станет практическим руководством для тех, кто хочет использовать нейросети для развития международной торговли без потери контроля над качеством данных и временем. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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В РБ приглашают экспортно ориентированный бизнес на вебинар по ИИВ РБ приглашают экспортно ориентированный бизнес на вебинар по ИИ
В РБ приглашают экспортно ориентированный бизнес на вебинар по ИИ
— Сегодня искусственный интеллект — это реальный инструмент повышения конкурентоспособности нашего экспорта. С его помощью башкортостанские компании могут анализировать зарубежные рынки, готовиться к переговорам и создавать контент для продвижения продукции. Однако важно понимать: ИИ не заменяет экспертизу, а дополняет ее. Наша задача — дать предпринимателям четкие ориентиры, где автоматизация действительно экономит ресурсы, а где без участия человека можно совершить критическую ошибку. Участие в таких мероприятиях помогает бизнесу работать с зарубежными рынками более осознанно и системно, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Вебинар будет полезен представителям малого и среднего бизнеса, а также специалистам по ВЭД, которые уже используют или только планируют внедрять нейросети в свою работу. Участники узнают, как получать достоверную аналитику по зарубежным рынкам, какие задачи можно смело доверить ИИ при подготовке к переговорам, а также сколько времени и ресурсов на самом деле требует внедрение технологий. Эксперты РЭЦ поделятся практическими выводами по итогам курса из пяти семинаров Школы экспорта.

Дата и время: 22 октября 2026 года, 10.30-12.00 ч. (онлайн).

Спикеры: Михаил Снег (управляющий директор по экспортной политике и анализу РЭЦ) и Георгий Семёнов (руководитель направления по поисковым исследованиям и публичной аналитике РЭЦ).

Все зарегистрированные участники получат запись вебинара и полезные чек-листы на электронную почту, даже если не смогут присоединиться к трансляции.
— Сегодня искусственный интеллект — это реальный инструмент повышения конкурентоспособности нашего экспорта. С его помощью башкортостанские компании могут анализировать зарубежные рынки, готовиться к переговорам и создавать контент для продвижения продукции. Однако важно понимать: ИИ не заменяет экспертизу, а дополняет ее. Наша задача — дать предпринимателям четкие ориентиры, где автоматизация действительно экономит ресурсы, а где без участия человека можно совершить критическую ошибку. Участие в таких мероприятиях помогает бизнесу работать с зарубежными рынками более осознанно и системно, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Вебинар будет полезен представителям малого и среднего бизнеса, а также специалистам по ВЭД, которые уже используют или только планируют внедрять нейросети в свою работу. Участники узнают, как получать достоверную аналитику по зарубежным рынкам, какие задачи можно смело доверить ИИ при подготовке к переговорам, а также сколько времени и ресурсов на самом деле требует внедрение технологий. Эксперты РЭЦ поделятся практическими выводами по итогам курса из пяти семинаров Школы экспорта.

Дата и время: 22 октября 2026 года, 10.30-12.00 ч. (онлайн).

Спикеры: Михаил Снег (управляющий директор по экспортной политике и анализу РЭЦ) и Георгий Семёнов (руководитель направления по поисковым исследованиям и публичной аналитике РЭЦ).

Все зарегистрированные участники получат запись вебинара и полезные чек-листы на электронную почту, даже если не смогут присоединиться к трансляции.
Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=425
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