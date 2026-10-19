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19 Октября , 09:37

В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»

В Башкортостане привели в нормативное состояние более 194 км дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по итогам трех кварталов 2026 года. 

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В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова на Международной специализированной выставке «Дороги — 2026», который проходит с 13 по 15 октября 2026 в Краснодаре. В эксплуатацию ввели 50 участков дорог регионального значения. Так, отремонтировали 7 км дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы, 2,7 км дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз — Мияки, 3 км дороги Магнитогорск — Ира, 5,2 км дороги Бураево-Старобалтачево — Куеда и другие направления.
— В 2026 году заасфальтировали 8 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск вблизи села Макарово в Ишимбайском районе. Ранее здесь было гравийное покрытие. Теперь этот участок соответствует всем требованиям безопасности. Работы на этой трассе продолжаются: ведется реконструкция моста через реку Сикася, а также капитальный ремонт участка протяженностью 15,5 км, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
В целом в 2026 году в Башкортостане планируют отремонтировать более около 900 км автомобильных дорог и более 2,3 пог.м мостов. Из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние порядка 221 км дорог и более 1800 метров мостов.
Ремонт дорог и мостов продолжается. На многих объектах работы подходят к завершению. Их планируется завершить до конца 2026 года.
Источник: Минтранс РБ: https://contenta.info/press_releases?tag_id=447
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»
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