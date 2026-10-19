В РБ отремонтировали 194 км дорог по нац. проекту «Инфраструктура для жизни»

Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова на Международной специализированной выставке «Дороги — 2026», который проходит с 13 по 15 октября 2026 в Краснодаре. В эксплуатацию ввели 50 участков дорог регионального значения. Так, отремонтировали 7 км дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы, 2,7 км дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз — Мияки, 3 км дороги Магнитогорск — Ира, 5,2 км дороги Бураево-Старобалтачево — Куеда и другие направления.

— В 2026 году заасфальтировали 8 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск вблизи села Макарово в Ишимбайском районе. Ранее здесь было гравийное покрытие. Теперь этот участок соответствует всем требованиям безопасности. Работы на этой трассе продолжаются: ведется реконструкция моста через реку Сикася, а также капитальный ремонт участка протяженностью 15,5 км, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

В целом в 2026 году в Башкортостане планируют отремонтировать более около 900 км автомобильных дорог и более 2,3 пог.м мостов. Из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние порядка 221 км дорог и более 1800 метров мостов.

Ремонт дорог и мостов продолжается. На многих объектах работы подходят к завершению. Их планируется завершить до конца 2026 года.

Источник: Минтранс РБ: https://contenta.info/press_releases?tag_id=447