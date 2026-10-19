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19 Октября , 07:04

РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства

Три представителя Башкортостана вошли в финал V Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения. Конкурс проводит Минтруд России, его результаты помогают оценить качество работы службы занятости — развитие кадровых центров входит в задачи национального проекта «Кадры».

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РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерстваРБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства
РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства

 

Анна Митусова из Дуванского района признана лучшим специалистом по работе с молодёжью. Кадровый центр Белорецка стал лучшей клиентской службой первого уровня. Республиканская практика по работе с участниками и ветеранами СВО и членами их семей также вошла в число лучших.

В этом году на федеральный этап поступило 258 заявок из 68 регионов России. Участники представляют решения, которые могут пригодиться коллегам из других регионов.

«В прошлом году мы уже доказали, что умеем побеждать: три первых места на конкурсе — у Сибайского кадрового центра, пресс-службы республиканского центра занятости и нашего карьерного консультанта Эльвиры Опульскис. В этом году снова в финале, и снова в трёх номинациях. Будем болеть за наших на финале», — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольга Кабанова.

V Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере занятости населения проводит Минтруд России. Цель — выявить лучших специалистов и практики, обменяться опытом и повысить качество услуг в сфере занятости.
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=432
РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства
РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства
РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства
РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства
РБ представлен в3-х категориях финала Всероссийского конкурса профмастерства
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