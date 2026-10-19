Проект из Башкортостана стал победителем молодёжной медиапремии «ШУМ»

В число семи финалистов номинации «Яркий старт» (в ней соревновались юные авторы медиапроектов, посвященных социально значимым событиям, выдающимся личностям, а также вызовам и достижениям России) вошли два проекта из Башкортостана, представленные учениками медиашколы «Телешко»:

— Авторский фильм Киры Ацеховской «Обычные-необычные подростки». В картине автор рассказывает о своих сверстниках из Уфимской коррекционной школы-интерната № 30 для глухих и слабослышащих обучающихся.

— Цикл программ «Азбука башкирской кухни». Этот командный проект медиашколы «Телешко» на конкурсе представила редактор и автор сценария Азалия Зарипова.



Оба проекта были реализованы на средства грантов Главы Республики Башкортостан. Девушки отправились в Москву для очной защиты своих работ перед членами жюри.



По итогам конкурса победителем молодёжной премии «ШУМ» стал проект «Азбука башкирской кухни». Этот цикл программ был создан медиашколой «Телешко» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан в рамках проекта «Команда блогеров «ЭЙЕ».

Источник: МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: https://contenta.info/press_releases?tag_id=438