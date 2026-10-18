О заслуженном дорожном строителе Раисе Асаеве

В моей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан расскажу о представителе этой профессии – главном специалисте Управления дорожного хозяйства республики, заслуженном строителе Башкортостана Раисе Асаеве.

Раис Асаев родом из Уфы. Его отец-фронтовик, который прошёл Великую Отечественную войну, в свое время твёрдо сказал сыну: «Нашей стране нужны дороги, надо их строить». И эти слова стали для Раиса Аюповича ориентиром на всю жизнь.



В сфере дорожного хозяйства Раис Асаев – 45 лет. Он участвовал в строительстве многих важнейших в республике дорог: Кропачево – Малояз – Месягутово, Мишкино – Караидель, Явгильдино – Аскино, Бураево – Балтачево – Татышлы, Исянгулово – Зилаир, Уфа – Инзер – Белорецк и другие.



По его проектам возвели асфальтобетонные заводы в Хайбуллинском, Балтачевском, Белорецком и Архангельском районах. Раис Асаев руководил ходом реконструкции моста через реку Ик на дороге Октябрьский – Уруссу на границе с Татарстаном и строительством Южного подъезда к Уфе с мостом у «Каменной переправы».



Дело отца сегодня достойно продолжают сыновья. Рафаэль Асаев курирует строительство мостов через реку Белую в Уфе, капремонт мостовых переходов через реку Идяш в Буздякском районе и через реку Ходъяр в Бакалинском районе. Артур Асаев ведёт крупные городские проекты, в том числе развивает «Затон‑Восточный».



Поздравляю семью Асаевых и всех работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником! Желаю доброго здоровья и благополучия!