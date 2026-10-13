Радий Хабиров вручил госнаграды Башкортостана работникам лесного хозяйства

– 2 октября в Красноусольске прошли мероприятия, посвящённые 60-летию со дня образования нашего Министерства лесного хозяйства. Поздравляю коллектив Минлесхоза и всех работников лесной промышленности с этой датой, – сказал Радий Хабиров. – 40 процентов территории Башкортостана – это лес, и мы относимся к нему ответственно. Важно, что выполняем программу воспроизводства насаждений – сколько берём, столько и восстанавливаем.

Руководитель региона также высоко оценил деятельность работников лесного хозяйства по поддержке участников СВО.

– Для наших бойцов очень востребованы лес и пиломатериалы. Спасибо за эту часть вашей работы, – отметил Глава республики. – И мы её будем продолжать.

Медалью «От благодарного народа Башкортостана» награждена заместитель директора Туймазинского лесхоза Алсу Назмутдинова.

Почётного звания «Заслуженный лесовод Республики Башкортостан» удостоены участковый лесничий отдела по Белебеевскому и Туймазинскому лесничествам Сергей Антошкин, ведущий специалист‑эксперт Белебеевского межрайонного территориального отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора Минлесхоза республики Динар Залилов, начальник отдела по Белорецкому лесничеству Азамат Исмагилов, участковый лесничий отдела по Абзелиловскому лесничеству Ахтям Файзуллин.

Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов поблагодарил руководство республики за поддержку отрасли и подчеркнул, что всего с 2019 года в регионе восстановили лес на площади 93 тысячи га. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» из федерального бюджета в 2026 году привлекли более 278 млн рублей – это первое место в Приволжском федеральном округе и второе по России. Средства направили в том числе на техническое перевооружение отрасли.