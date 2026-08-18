Гражданско-патриотическое воспитание в СОШ им.Героя ССР Е.Орсаева с. Камеево

21 век – век компьютеризации, инноваций, новых технологий. Это на сегодняшний день, безусловно, очень актуально. Но проблема воспитания патриотизма остается одной из самых важных проблем. В наше время – это одна из важных и серьезных проблем общества. Мы должны передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотверженность подвига советских людей, победивших в Великой Отечественной войне. Воспитывая у детей чувство патриотизма, мы воспитываем и духовно–нравственные качества.

Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь самая благоприятная пора для привития чувства любви к Родине – это детство и юность. Ребенок и подросток должны знать героические страницы истории своей семьи, испытывать гордость за близких людей, что в конечном итоге приведет к воспитанию такого великого и необходимого чувства, как любовь к Родине. Работа по патриотическому воспитанию в нашей школе ведётся круглый год.

Каждая учебная неделя начинается с исполнения Государственного гимна Российской Федерации и Республики Башкортостан, проведения общешкольной линейки, где подводятся итоги предыдущей недели, участия школьников в различных мероприятиях, конкурсах, обсуждаются планы на предстоящую неделю.

Во всех классах ведется цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном". Их цель - нравственно-патриотическое воспитание детей, знакомство с традициями, историей и культурой России. Одной из главных целей «Разговоров о важном» является возможность разобраться в самых разных, иногда не очень простых вопросах. Еженедельно по понедельникам на первом уроке ребята с классными руководителями рассуждают о будущем, своей роли в нем, о том, какую пользу можно принести родному краю и стране в целом.

В декабре 2025 года в школе открыли Стену памяти в рамках празднования Дня Героев Отечества. На ней представлены портреты героев разных поколений: участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции. На мероприятие были приглашены представители администрации района, ветераны боевых действий и родственники героев СВО. На стенде памяти героям СВО разместились фотографии земляков и выпускников нашей школы, погибших при исполнении воинского долга.

В школе имеется музей. Им руководит Ирина Александрова, учитель истории и обществознания. Он работает по следующим направлениям: использование музейного материала для формирования позитивного отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную деятельность музея; организация экскурсий в музей.

В ходе экскурсионно-массовой работы в школьном историко-краеведческом музее за 2025–2026 учебный год было проведено более 10 экскурсий. Вот некоторые из них: 27 января – День снятия блокады Ленинграда; 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана; 23 февраля – День защитника Отечества; 11 апреля – День памяти узников фашистских лагерей; 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Читаем солдатские письма вместе»; сентябре для учащихся старших классов проведена экскурсия «Донбасс – вчера, сегодня, завтра».

Также в рамках 81ой годовщины Великой Победы руководитель музея организовала мероприятие «Стена Памяти». На ней обучающиеся и педагоги разместили фотографии своих родственников, прадедушек и прабабушек, тех, кто воевал на линии фронта, и тех, кто в тяжелых условиях работал в тылу.

В школе функционирует юнармейский отряд «Юнармия», руководитель - Сергей Ишпахтин. Работа отряда проводилась в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Егора Орсаевича Орсаева села Камеево. Было организовано торжественное вступление в ряды юнармейцев из числа учащихся 8 класса (классный руководитель Марианна Пасечник). Общее количество юнармейцев на конец учебного года составило 35 человек. В течение 2025 – 2026 учебного года члены юнармейского отряда приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы», в мероприятиях, посвященных выводу войск из Афганистана, акциях «Посылка солдату», «Письмо солдату», во всероссийской акции «Георгиевская лента», «Урок мужества» с участием ветеранов и военнослужащих, соревнованиях муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», и т. д.

Деятельность юнармейцев насыщенна и многогранна. И речь не только про «ходить строем на плацу», как некоторые могли бы подумать. Например, когда парни с горящими глазами собирают и разбирают учебный макет автомата Калашникова. Вдобавок имеют возможность передать свой опыт другим. Исходя из целей, задач и проводимых мероприятий «Юнармии», можно проследить, что перед школой стоит главная цель — воспитание разносторонней личности, любящей свое Отечество и готовой защищать её интересы, знающей историю и географию своей страны и родного края. «Юнармия» создает все условия для воспитания настоящего патриота своей Родины.

В Башкирии 95 учебным заведениям присвоили имена Героев Советского Союза и выдающихся деятелей республики. Это решение было официально утверждено постановлением главы правительства республики Андрея Назарова. Документ уточняет, что таким образом 95 школ увековечат память уроженцев Башкирии, удостоенных звания Героя СССР. 6 мая в Камеевской школе прошел торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени легендарного земляка – Героя Советского Союза Егора Орсаевича Орсаева. Это событие стало возможным благодаря участию школы в проекте «Имя Героя – школе!» Общероссийского народного фонда, лидером которого является Президент Российской Федерации Владимир Путин. Мы должны сделать всё, чтобы наше молодое поколение помнило, что живем под мирным небом благодаря героям, защищавшим нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Присвоение школам имён Героев Советского Союза — это не просто формальное переименование, а мощный воспитательный инструмент. Увековечение памяти и связь поколений – эта традиция позволяет сохранить для будущих поколений память о людях, совершивших подвиг во имя Родины. Школа, носящая имя героя, становится центром общественной жизни, у детей появляется дополнительный стимул изучать его биографию, детали подвига, обстоятельства жизни. Ученики чувствуют свою причастность к большому историческому прошлому, осознают ответственность за будущее страны. Это способствует формированию активной гражданской позиции. Это не просто почётное звание, а целая система воспитательных воздействий, которая помогает сохранить историческую память, сформировать ценностные ориентиры и укрепить связь поколений.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся нашей школы ведется целенаправленно, регулярно со всеми участниками образовательного процесса по различным направлениям, ежегодно анализируется и дополняется. Все проведенные мероприятия имеют большое познавательное и воспитательное значение. Обучающиеся всегда с удовольствием принимают участие в подготовке и проведении мероприятий, которые способствуют формированию патриотизма и активной гражданской позиции обучающихся, сплочению классных коллективов, касаются каждого ученика школы, напоминают детям о смыслах слов «Родина», «Отечество», «Защитник». Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать подлинными ее патриотами.

Коллектив камеевской школы решает эту задачу успешно, формируя поколение, которое не только знает историю своего Отечества, но и готово брать на себя ответственность за его судьбу. Работа будет продолжаться, ежегодно обогащаясь новыми формами, ведь воспитание настоящего гражданина невозможно поставить на паузу.