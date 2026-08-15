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15 Августа , 07:49

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в ПФО формируют будущих защитников

Окружные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец», направленные на всестороннее развитие молодых патриотов, проходят в активном режиме. Участники ежедневно оттачивают навыки, необходимые для успешного выступления на предстоящих соревнованиях.

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в ПФО формируют будущих защитниковВоенно-патриотические сборы «Гвардеец» в ПФО формируют будущих защитников
Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в ПФО формируют будущих защитников

Программа сборов включает интенсивные теоретические и практические занятия. Юнармейцы уже освоили основы управления беспилотными летательными аппаратами, отработали технику безопасного обращения с оружием и повысили точность стрельбы на практических занятиях. Кроме того, состоялись футбольные матчи, демонстрирующие командный дух и выносливость, а также конкурс военно-патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!».

Участники активно проявляют себя в спортивных состязаниях: мини-футболе, баскетболе, волейболе и плавании, где уже определились лидеры для дальнейшей борьбы в плей-офф.

Помимо насыщенной военно-спортивной подготовки, для ребят организована познавательная экскурсионная программа. Юнармейцы посетили ключевые исторические объекты региона, включая мемориальный комплекс «Афганские ворота», монумент воинской и трудовой Славы, а также знаменитую усадьбу «Тарханы», где прошли детские годы великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Сборы «Гвардеец» проходят при значимой поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и правительства региона, что подчеркивает их важность в деле патриотического воспитания молодежи.

Фото: оргкомитет «Гвардеец ПФО»                                                                                                                                                                                                   Ссылка: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-08-13/voenno-patrioticheskie-sbory-gvardeets-v-pfo-formiruyut-buduschih-zaschitnikov-4780251 

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