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15 Августа , 11:49

Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау

15 августа в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил производственную площадку завода «ОЙЛТИММАШ» (входит в холдинг «ОЙЛТИМ»). Руководитель региона ознакомился с технологией изготовления оборудования для нефтегазовой отрасли, а также образцами продукции предприятия.

Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в КумертауГлава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау

Напомним, что в июне 2026 года на еженедельном оперативном совещании генеральный директор компании «ОЙЛТИМ» Владимир Лавров доложил о деятельности завода в Кумертау и пригласил Главу республики посетить предприятие.

ООО «ОЙЛТИММАШ» создано на базе бывшего машиностроительного завода «Искра» и с 2017 года является резидентом территории опережающего развития «Кумертау». Предприятие выпускает цистерны, резервуары и ёмкости для структур «Роснефти», «Газпрома» и других компаний топливно-энергетического комплекса. Оно задействовано в производстве мобильных установок подготовки нефти, газа и газового конденсата для исследования и освоения скважин. Численность трудового коллектива – более 400 человек.

Генеральный директор компании «ОЙЛТИМ» Владимир Лавров рассказал о развитии производственных мощностей в Кумертау. Напомним, что первый этап модернизации предприятия одобрили на «Инвестчасе» в мае 2022 года. Инициативу реализовали при поддержке республики. Всего в развитие завода инвестировали порядка 2,3 млрд рублей.

Вторая очередь предполагает дальнейшую реконструкцию мощностей, что позволит увеличить выпуск цистерн и резервуаров. Проект также получил поддержку на «Инвестчасе» в январе 2024 года. Его планируют завершить в 2028 году.

Глава Башкортостана осмотрел производственные цеха, поинтересовался характеристиками выпускаемого оборудования и географией его поставок. Представители завода пояснили, что продукция предприятия востребована в том числе за рубежом – в Казахстане, Египте, Алжире, Судане.

Радий Хабиров также обсудил с руководством компании актуальные задачи дальнейшего развития производства. В их числе – необходимость ремонта подъездной дороги. Глава республики поручил Минтрансу региона проработать этот вопрос и представить соответствующие предложения.

По итогам посещения предприятия руководитель региона отметил эффективную работу инвесторов, которые реализовали в Кумертау масштабный промышленный проект.

– Здесь была разбитая площадка завода «Искра». И всего за несколько лет на ней возвели современные цеха, где выпускают востребованное оборудование, – сказал Радий Хабиров. – В работе с инвесторами важно, чтобы они видели в республике надёжного партнёра, и у нас это получается.
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
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