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12 Августа , 06:00

В Башкирии стартовал ремонт участка дороги Явгильдино — Щучье Озеро

Ремонт участка дороги Явгильдино — Щучье Озеро стартовал в Аскинском районе Республики Башкортостан, сообщили в администрации муниципального образования. Работы проводятся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалистам предстоит обновить участок протяженностью 2,9 километра. Они уже начали фрезерование старого дорожного покрытия. После этого там уложат два слоя асфальтобетона и укрепят обочины.

«Обновление дорожной инфраструктуры — одно из ключевых направлений развития района. Наша задача — обеспечить контроль за ходом работ и добиться того, чтобы результат отвечал самым высоким требованиям и долгие годы служил людям», — отметил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 

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