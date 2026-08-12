В Башкирии стартовал ремонт участка дороги Явгильдино — Щучье Озеро

Специалистам предстоит обновить участок протяженностью 2,9 километра. Они уже начали фрезерование старого дорожного покрытия. После этого там уложат два слоя асфальтобетона и укрепят обочины.

«Обновление дорожной инфраструктуры — одно из ключевых направлений развития района. Наша задача — обеспечить контроль за ходом работ и добиться того, чтобы результат отвечал самым высоким требованиям и долгие годы служил людям», — отметил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.