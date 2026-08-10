Бадамшины из Мишкинского района заняли 1место в конкурсе"Трудовые династии РБ"

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан», который поддерживает идеи национального проекта «Кадры». Конкурс призван отметить семьи, посвятившие свою жизнь одной профессии и внёсшие значительный вклад в развитие региона.

В этом году для участия в отборочном этапе поступили заявки от 118 трудовых династий, представляющих 13 отраслей: «АПК», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Культура», «Лесное хозяйство», «Образование», «Промышленность и энергетика», «Социальное обслуживание», «Средства массовой информации, издательство и полиграфия», «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Физическая культура и спорт», 27 из которых вышли в финал.

В истории любой страны есть семьи, чьи судьбы неразрывно связаны с определенным делом, чья преданность профессии передается из поколения в поколение, становясь живым примером служения обществу. Именно такой является педагогическая династия Бадамшиных, чей общий педагогический стаж превышает 650 лет. Это не просто цифра, это сотни тысяч уроков, тысячи судеб, миллионы моментов, когда свет знаний зажигался в глазах учеников благодаря самоотверженному труду членов этой замечательной семьи.

Истоком огромной династии педагогов является учительский труд Ахметзяна Бадамшина. Трагическое событие, случившееся в его юности, потеря правой руки – не сломило его, напротив, укрепило желание приносить пользу, посвятить свою жизнь благородному делу. Именно тогда юный Ахметзян Бадамшинович принял судьбоносное решение стать учителем. Его пример вдохновил и брата, Аркадия Бадамшиновича, который также посвятил себя преподаванию, став учителем начальных классов.

У Ахметзяна Бадамшина было 13 детей, и шесть из них, следуя примеру отца и дяди, выбрали ту же стезю, продолжив семейную традицию. Старшая дочь, Елизавета Ахметзяновна – учитель начальных классов Баймурзинской школы – на протяжении 38 лет была путеводителем младших школьников. Ее дочери, тоже, выбрали дело мамы: Лариса Владиславовна работает учителем иностранного языка, ее преподавательский стаж более 32 лет. Энна Владиславовна и ее супруг Игорь Иванович начали свой трудовой путь учителями, но затем нашли свое призвание в сфере средств массовой информации. Игорь Губаев стал главным редактором республиканской газеты «Чолман», а Энна Владиславовна – корреспондентом, продолжая нести свет просвещения, но уже иными средствами.

Сын Леонид Ахметзянович целых 40 лет посвятил точным наукам, обучая детей математике и физике. Он прививал любовь к математике многим ребятам, стал образцом для своих детей. Говорят, что особое отношение формируется у человека к тем профессиям, носителями которых являются члены его семьи. Так зарождаются семейные династии. Это, действительно, так. Потому что дети и внуки Леонида Ахметзяновича продолжили его дело. Дочь Снежанна Леонидовна с супругом Станиславом Саликовичем и сын Евгений Леонидович с супругой Светланой Ильиничной сегодня трудятся в родной Баймурзинской школе, там, где начинали свою трудовую деятельность многие члены семьи Бадамшиных.

Алена Леонидовна с мужем Станиславом Имасовичем работали в Калтасинском районе, а дочь Алевтина Леонидовна и зять Владимир Александрович - в городе Уфе.

Дочь Светлана Ахметзяновна и ее муж Геннадий Айгузинович стали учителями математики, посвятив свою жизнь школе. Оба они ветераны труда, оставили после себя неизгладимый след в сердцах своих многочисленных учеников. Глубокий ум, серьезное отношение к своему делу Светлана и Геннадий Айгузины передали своей дочери Эльвире Васюткиной, учителю математики ПМШ № 2 села Мишкино.

Еще одна дочь, Елена Ахметзяновна, выбрала путь воспитателя, а ее муж Борис Ильбарисович стал учителем географии. Вместе они 35 лет учили и воспитывали детей в деревне Сосновка, создавая особую атмосферу тепла и мудрости. Сын Олег Борисович и дочь Марина Борисовна продолжили дело своих родителей – работают педагогами в городе Сургуте.

Младшие дочери Виктория и Валентина также выбрали путь учителя начальных классов, неся свет первых знаний. Муж Валентины Ахметзяновны, Анатолий Павлович, тоже был учителем, преподавал историю, основы жизнедеятельности и начальную военную подготовку.

Каждый человек волен в выборе своей профессии но, как показывает история Бадамшиных, сила примера близких, их преданность делу, становится мощным стимулом. Внуки Ахметзяна Бадамшиновича, следуя по стопам своих родителей и дедушки, также продолжили педагогическую династию. География их деятельности раскинулись далеко за пределы родного края.

Лариса Владиславовна, Алена Леонидовна и Алевтина Леонидовна, Ольга Анатольевна, Эльвира Геннадьевна, Марина Борисовна – это внучки Ахметзяна Бадамшиновича, каждая с более чем 20-летним стажем, живут и работают в крупных городах: Уфе, Нефтекамске, Ноябрьске, Сургуте, Йошкар-Оле, неся фамильное призвание в самые разные уголки страны.

Сегодня династия Бадамшиных – это не просто список имен, а живое воплощение преданности и служения. Она объединяет 38 педагогических работников, среди которых пять «Отличников образования» и шесть ветеранов труда. Их жизнь – это лучшее доказательство того, что учитель – это больше, чем просто работа. Если профессия стала жизнью нескольких поколений семьи, значит – это учительская династия, явление драгоценное и необъяснимое, несущее свет знаний сквозь века.

Примите от нас самые искренние поздравления! Спасибо вам за то, что остаетесь верны выбранному пути десятилетиями и воспитываете достойную смену. Крепкого вам здоровья, бодрости духа и гордости за своих потомков, которые продолжают ваше дело! Новых свершений вашей большой и дружной семье!

Награждение победителей и призеров финального этапа республиканского конкурса «Трудовые династии РБ» запланировано в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики.

2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи. Основная цель – повышение престижа больших, многодетных, многопоколенных семей.

Ключевые задачи года: новое качество заботы – объединение всех мер поддержки в единую доступную систему; развитие инфраструктуры: поэтапный переход служб семьи в формат многофункциональных центров с гибким графиком работы; стимулирование работодателей, поддерживающих планы работников на создание семьи; поддержка проектов, где мамы могут совмещать воспитание детей и самореализацию, а отцы гордятся своим статусом; изменение графиков работы детских садов (до 19.00 и позднее), внеочередная запись к врачам для детей из многодетных семей; инициативы по бесплатным парковкам для многодетных семей на частных территориях; проработка предложений на федеральный уровень по улучшению жилищных условий для молодых семей.

-Экономическая стабильность, наличие работы, социальная инфраструктура — школы, детские сады, здравоохранение — все это формирует базовые условия для роста населения. Наиболее активная и динамичная молодежь остается в регионах, где созданы комфортные условия для жизни и развития», — сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.