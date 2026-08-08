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8 Августа , 14:05

Золотые руки клана: в Башкортостане выбрали лучшие трудовые династии

В Башкортостане подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Трудовые династии», который проводится в рамках нацпроекта «Кадры»

Организатором конкурса выступило Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ. Главная цель — чествовать семьи, которые не просто работают, а живут одной профессией, передавая мастерство из поколения в поколение и внося огромный вклад в экономику и культуру региона.

В этом году на отборочный этап подали заявки 118 семейных кланов из 13 отраслей: от сельского хозяйства и ЖКХ до СМИ, строительства и спорта. В финал пробились 27 династий, а победителей определили в трёх специальных номинациях.

В номинации «За эффективную работу» (оценивалось обилие наград и профессиональных достижений): 1 место — династия Ворониных (г. Кумертау); 2 место — династия Зариповых (Бураевский район); 3 место — династия Сарваровых (г. Уфа).

В номинации «За преемственность поколений» (побеждала самая многочисленная трудовая семья): 1 место — династия Ахъямовых (Мечетлинский район); 2 место — династия Никандровых (Бакалинский район); 3 место — династия Зиянбердиных (Баймакский район).

В номинации «Старейшая династия» (учитывался наибольший совокупный стаж в одной сфере): 1 место — династия Бадамшиных (Мишкинский район); 2 место — династия Мамаевых (г. Уфа); 3 место — династия Миновых (Татышлинский район).

Торжественное награждение всех призёров состоится на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню Республики.

Источник, Фото:  Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ. https://mgazeta.com/news/novosti/2026-08-06/zolotye-ruki-klana-v-bashkortostane-vybrali-luchshie-trudovye-dinastii-4774222 

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