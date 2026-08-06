Стартовал II Всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0»

К участию приглашаются все желающие. Для участия нужно снять видеоролик; подготовить серию фотографий; создать публикацию или вести блог о благоустройстве.









Участникам предлагается рассказать об истории преображения общественных пространств, показать уже благоустроенные территории, поделиться своими идеями по развитию городской среды или представить проекты, направленные на повышение комфорта и экологичности населенных пунктов. Всего конкурс включает 15 номинаций. Подробная информация на сайте конкурса