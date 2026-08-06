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6 Августа , 05:16

Стартовал II Всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0»

В России стартовал II Всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0», который проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Стартовал II Всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0»Стартовал II Всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0»
Стартовал II Всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0»
К участию приглашаются все желающие. Для участия нужно снять видеоролик; подготовить серию фотографий; создать публикацию или вести блог о благоустройстве.

Участникам предлагается рассказать об истории преображения общественных пространств, показать уже благоустроенные территории, поделиться своими идеями по развитию городской среды или представить проекты, направленные на повышение комфорта и экологичности населенных пунктов. Всего конкурс включает 15 номинаций. Подробная информация на сайте конкурса.

Заявки принимаются до 15 августа. Конкурс пройдет в два этапа: сначала участников ждет онлайн-отбор, а финал состоится осенью в очном формате.                                                                                                                                            Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=451
 
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