Жителей Башкортостана приглашают в образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»

Это крупнейший в России проект по развитию авторов контента, который объединяет сотни тысяч участников и помогает им профессионально развиваться в сфере новых медиа.



Главным образовательным направлением шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» стал «Медиакампус» — программа, которая помогает начинающим и опытным авторам развивать блог как профессиональный медиапроект. Участники осваивают современные инструменты создания контента, учатся понимать алгоритмы цифровых платформ, развивают личный бренд, работают над собственными медиапроектами и получают знания, которые помогают выстраивать партнерства, масштабировать идеи и превращать творчество в профессию. Присоединиться к обучению может каждый житель Республики Башкортостан — независимо от возраста, профессии и опыта ведения блога. Обучение полностью бесплатное, регистрация доступна на официальном сайте проекта.



Обучение в треке «Медиакампус» включает пять модулей, каждый из которых разработан совместно с ведущими образовательными организациями, цифровыми платформами и институтами развития страны.



Помимо образовательной программы, участникам доступны блог-туры проекта «ТопБЛОГ» — специальные творческие экспедиции, которые позволяют авторам открывать для себя регионы России, знакомиться с их культурой, историей, туристическим потенциалом и людьми, а затем рассказывать об этом своей аудитории. Такие поездки помогают находить новые темы, вдохновение и профессиональные идеи для собственного контента. Участие в блог-турах также бесплатное и осуществляется по результатам конкурсного отбора.

Источник: Министерство молодёжной политики Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=438