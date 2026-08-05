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5 Августа , 06:15

Жителей Башкортостана приглашают в образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»

Жители Республики Башкортостан могут бесплатно пройти обучение у ведущих экспертов российской медиаиндустрии, освоить современные инструменты продвижения, научиться создавать востребованный контент и вывести свой блог на новый уровень. Всё это — благодаря образовательной программе «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», который реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Жителей Башкортостана приглашают в образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»Жителей Башкортостана приглашают в образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»
Жителей Башкортостана приглашают в образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»

Это крупнейший в России проект по развитию авторов контента, который объединяет сотни тысяч участников и помогает им профессионально развиваться в сфере новых медиа.

Главным образовательным направлением шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» стал «Медиакампус» — программа, которая помогает начинающим и опытным авторам развивать блог как профессиональный медиапроект. Участники осваивают современные инструменты создания контента, учатся понимать алгоритмы цифровых платформ, развивают личный бренд, работают над собственными медиапроектами и получают знания, которые помогают выстраивать партнерства, масштабировать идеи и превращать творчество в профессию. Присоединиться к обучению может каждый житель Республики Башкортостан — независимо от возраста, профессии и опыта ведения блога. Обучение полностью бесплатное, регистрация доступна на официальном сайте проекта.

Обучение в треке «Медиакампус» включает пять модулей, каждый из которых разработан совместно с ведущими образовательными организациями, цифровыми платформами и институтами развития страны.

Помимо образовательной программы, участникам доступны блог-туры проекта «ТопБЛОГ» — специальные творческие экспедиции, которые позволяют авторам открывать для себя регионы России, знакомиться с их культурой, историей, туристическим потенциалом и людьми, а затем рассказывать об этом своей аудитории. Такие поездки помогают находить новые темы, вдохновение и профессиональные идеи для собственного контента. Участие в блог-турах также бесплатное и осуществляется по результатам конкурсного отбора.

Источник: Министерство молодёжной политики Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=438 

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