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5 Августа , 06:11

Стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»

В честь 60-летия со дня образования Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и в поддержку целей национального проекта «Экологическое благополучие» ведомство объявляет о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан». 

Стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»Стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»
Стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»
Инициатива призвана выявить лучших специалистов, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль и лесную охрану, отметить их вклад в сохранение природы и повысить престиж профессии.

Состязание пройдет по шести номинациям: «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»; «Лучший инспектор федерального государственного лесного контроля»; «Лучший инспектор лесной охраны»; «Лучший молодой инспектор леса» (для специалистов в возрасте до 35 лет); «За верность профессии» (для сотрудников со стажем работы в отрасли более 15 лет); «Народный выбор» (по результатам открытого онлайн-голосования).

Первый этап конкурса пройдет с 3 по 14 августа 2026 года. В этот период осуществляется приём заявок и характеристик участников от руководителей подразделений. В дальнейшем конкурсантов ждут тестирование на знание норм лесного законодательства, комплексная оценка результатов их профессиональной деятельности и открытое онлайн-голосование.

— Конкурс станет качественной площадкой для демонстрации профессионального мастерства, обмена передовыми практиками и повышения престижа профессии государственного лесного инспектора. Это еще один важный шаг в укреплении кадрового потенциала лесного хозяйства Республики Башкортостан и повышении эффективности охраны наших лесных богатств, — подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=466 
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