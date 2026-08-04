Ветеран СВО Л.Лега из д.Малонакаряково получил адресную социальную помощь

Осенью 2022 года Леонид Лега был призван по частичной мобилизации на специальную военную операцию (СВО). Служба оказалась тяжёлой: он получил серьёзное ранение и долгое время проходил лечение в военном госпитале города Москвы. Вернувшись домой, мужчина столкнулся не только с физическими последствиями травмы, но и с необходимостью заново найти себя в мирной жизни. Первые месяцы были наполнены тяжёлыми воспоминаниями, однако сидеть без дела было невозможно.

- Когда вернулся домой после увольнения по состоянию здоровья, было непросто найти себя. Первые месяцы тяжёлые воспоминания не отпускали, но сидеть без дела я не мог, — вспоминает ветеран.

Леонид Лега вырос в семье, где работа с техникой была частью повседневной жизни. Его дядя Сергей Иванович всю жизнь проработал трактористом, а дедушка всегда помогал ремонтировать машины на полях. Ещё ребёнком Леонид Павлович вместе с бабушкой ходили к ним, приносили обед. Там он с интересом наблюдал за работой техники, мечтал сесть за «штурвал». Эта атмосфера навсегда осталась в памяти и сформировала у него особую тягу к технике. После окончания средней школы поступил в Профессиональное училище № 150 села Мишкино, получил специальность «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист».

Вернувшись домой, после увольнения с СВО, Леонид Лега решил заняться тем, что умеет лучше всего — работать с техникой. Для имеющегося трактора ЮМЗ-6 необходимо было приобрести дополнительное оборудование: косилку, погрузчик. Благодаря программе «Адресная социальная поддержка ветеранов СВО» через фонд «Защитники Отечества» на основании социального контракта (АСПК) было закуплено все необходимое. Приобретённое оборудование стало настоящим подспорьем. Техника значительно ускорила процесс строительства нового дома, помогла выполнять сложные работы по благоустройству участка и хозяйственные задачи.

Благодаря социальному контракту Леонид Павлович смог получить государственную выплату в размере 350 тысяч рублей. Эти средства стали стартовым капиталом для покупки современного оборудования и материалов.

Процесс оформления контракта был простым и понятным благодаря поддержке специалистов регионального филиала фонда. Они помогли оценить компетенции, подготовили бизнес-план, провели необходимое обучение, сопроводили на всех этапах оформления документов.

Огромную помощь оказывали отдел экономики администрации Мишкинского района, социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ Олеся Юсупова, Виктория Ишмурзина, руководитель территориального отдела ГКУ РЦЗН по Мишкинскому Алексей Шахмадеев, заместитель директора филиала ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по Бирскому району и г.Бирску РБ Ольга Гордеева.

Но главное достижение Леонида Лега — это возможность помогать другим. Оборудование уже стало незаменимым помощником для многих односельчан. Он регулярно оказывает помощь соседям: весной – культивирование, вспашка огородов; летом – косьба травы, ворошение и сбор сена, также его перевозка к месту хранения; осенью – вспашка огородов и подготовка земли к зимнему периоду. Для односельчан такая поддержка особенно важна, ведь многие семьи живут скромно и не могут позволить себе дорогостоящую технику.

- Любовь к технике помогла мне не только восстановить душевное равновесие после непростых событий, но и стать полезным человеком для своей семьи и односельчан. Теперь я уверен: когда есть цель и желание помочь людям, даже самые трудные времена можно преодолеть вместе, — говорит Леонид Павлович.

Сегодня его пример вдохновляет других жителей района. Программа социального контракта продолжает расширяться, а ветераны получают реальную возможность начать собственное дело, обрести финансовую независимость и принести пользу своему краю.

Башкирия уделяет особое внимание военнослужащим, возвращающимся из зоны специальной военной операции. Им, а также их семьям республика оказывает всемерную государственную поддержку и эта работа не останавливается.

- Мы предоставляем им возможность поправить здоровье, пройти переобучение, найти себе занятие по душе. Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого-то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать», — сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Инвестиционные часы, показав свою эффективность на республиканском уровне по поручению Радия Хабирова были внедрены во всех муниципальных районах и городских округах республики.

По состоянию на 1 января 2026 года в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан включено 388 инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций 865,8 млрд. рублей и созданием 29,3 тыс. новых рабочих мест. Благодаря решению Президента России с 1 января 2026 года расширен механизм социального контракта для ветеранов специальной военной операции.

– Мы существенно модернизировали наше инвестиционное законодательство. Сократили сроки рассмотрения заявок от бизнеса и предоставления земельных участков в аренду, а также упростили требования к пакету документов, – сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.