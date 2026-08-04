В Башкортостане прошёл Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь»

Торжественное открытие фестиваля состоялось с участием Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова — именно по его инициативе фестиваль впервые прошёл в селах Верхотор и Воскресенское.

Село Верхотор на время фестиваля превратилось в открытый музей индустриального наследия. Сюда прибыли туристы и специалисты, заинтересованные в сохранении и популяризации горнозаводской истории, чтобы ознакомиться с уникальным сочетанием природного ландшафта, архитектурных руин XVIII века и современных культурных практик. На территории обновлённого парка «Театр времён» прошла масштабная выставка‑реконструкция горнозаводской жизни.

Выставка развернулась среди исторических кирпичных сооружений, в числе которых — чугунный арочный мост через реку Тор (1855 г.), двухэтажное здание заводоуправления с элементами барокко и складские постройки XIX века. Территория экспозиции сохранила характерные следы промышленной деятельности, в том числе фрагменты шлака.

Отдельные разделы экспозиции были посвящены другим региональным предприятиям — Тирлянскому, Богоявленскому и Благовещенскому заводам, что позволило наглядно представить развитие и специфику горнозаводской цивилизации Южного Урала.

«Театр времён», обустроенный в соответствии с концепцией благоустройства после победы во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды, органично вписался в природный рельеф: амфитеатр, склон у пруда и зелёные насаждения стали платформой для культурных и образовательных программ. Пространства парка использовались для выставок, экскурсионных маршрутов и демонстрации исторической инфраструктуры.