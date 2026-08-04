Семьи с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату

За первое полугодие 2026 года этой мерой поддержки воспользовались 15 семей Башкортостана, общая сумма выплат составила 9 млн 342 тыс. рублей. Выплата предоставляется семье один раз при соблюдении условий: постоянное проживание в Республике Башкортостан не менее трёх лет; наличие подтверждённого статуса многодетной семьи; воспитание восьми и более детей в возрасте до 23 лет.



Если в семье есть дети, находящиеся под опекой или попечительством, они должны проживать в семье не менее трёх лет.





Подать заявление можно в филиале Центра социальной поддержки населения Республики Башкортостан, в любом офисе МФЦ или онлайн через портал государственных услуг. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру Единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.