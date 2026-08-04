+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Год полезных дел
4 Августа , 04:35

Семьи с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату

В Башкортостане семьи, в которых воспитываются восемь и более детей в возрасте до 23 лет, могут получить единовременную выплату в размере 622 800 рублей. Поддержка многодетных семей — одно из приоритетных направлений национального проекта «Семья», который направлен на повышение доступности мер помощи и создание условий для благополучия семей с детьми.

Семьи с восемью и более детьми могут получить единовременную выплатуСемьи с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату
Семьи с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату
За первое полугодие 2026 года этой мерой поддержки воспользовались 15 семей Башкортостана, общая сумма выплат составила 9 млн 342 тыс. рублей. Выплата предоставляется семье один раз при соблюдении условий: постоянное проживание в Республике Башкортостан не менее трёх лет; наличие подтверждённого статуса многодетной семьи; воспитание восьми и более детей в возрасте до 23 лет.

Если в семье есть дети, находящиеся под опекой или попечительством, они должны проживать в семье не менее трёх лет.

Подать заявление можно в филиале Центра социальной поддержки населения Республики Башкортостан, в любом офисе МФЦ или онлайн через портал государственных услуг. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру Единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=431 
 
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru