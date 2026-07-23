Кадровые центры наделят полномочиями работать с гражданами и работодателями

В настоящее время кадровые центры «Работа России» уже ведут проактивную работу с гражданами с инвалидностью, ветеранами специальной военной операции, а также компаниями, которые планируют сокращение персонала, и их сотрудниками, а также рядом других категорий.



— Сегодня стандартами уже закреплены отдельные проактивные элементы, когда при наступлении тех или иных жизненных и бизнес-ситуаций кадровые центры предлагают помощь гражданину или организуют выездные консультационные пункты в организации. Эту практику предлагается закрепить законодательно. Это даст возможность и субъектам Российской Федерации самостоятельно устанавливать перечень ситуаций, когда специалисты кадровых центров могут проактивно предложить свои услуги. Кроме того, принятие поправок даст возможность применять проактивные формы работы в тех случаях, когда это возможно, но не предусмотрено действующими стандартами — например, организовывать рассылки подходящих вакансий и мер поддержки для участников мероприятий кадровых центров, которые дали согласие на такую форму взаимодействия, — рассказал заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

В Башкортостане проактивная работа выстроена с участниками специальной военной операции, в том числе по трудоустройству и занятости, профессиональной переподготовке. За каждым ветераном закреплен индивидуальный куратор. Более 75% бойцов, вернувшихся к мирной жизни, к этому дню уже нашли работу или открыли свой бизнес. Профориентационная работа с юным поколением жителей региона также ведется проактивно. Это и профориентационная акция «Неделя без турникета», экскурсии на предприятия республики, ярмарки трудоустройства, совместные с детьми родительские собрания с приглашением профориентоллогов, встречи в молодежных клубах при кадровых центрах «Работа России».