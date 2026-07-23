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23 Июля , 05:30

Кадровые центры наделят полномочиями работать с гражданами и работодателями

Минтруд России предлагает законодательно закрепить возможность кадровых центров работать проактивно с организациями и предприятиями. Сейчас такие проактивные подходы регулируются на уровне стандартов предоставления мер поддержки. Принятие поправок в закон позволит регионам самостоятельно выявлять категории соискателей или компаний, с которыми нужна проактивная работа, и вводить соответствующие меры поддержки в конкретном регионе. Ранняя профориентация и содействие занятости молодежи — один из целевых ориентиров нацпроекта «Кадры».

Кадровые центры наделят полномочиями работать с гражданами и работодателямиКадровые центры наделят полномочиями работать с гражданами и работодателями
Кадровые центры наделят полномочиями работать с гражданами и работодателями
В настоящее время кадровые центры «Работа России» уже ведут проактивную работу с гражданами с инвалидностью, ветеранами специальной военной операции, а также компаниями, которые планируют сокращение персонала, и их сотрудниками, а также рядом других категорий.

— Сегодня стандартами уже закреплены отдельные проактивные элементы, когда при наступлении тех или иных жизненных и бизнес-ситуаций кадровые центры предлагают помощь гражданину или организуют выездные консультационные пункты в организации. Эту практику предлагается закрепить законодательно. Это даст возможность и субъектам Российской Федерации самостоятельно устанавливать перечень ситуаций, когда специалисты кадровых центров могут проактивно предложить свои услуги. Кроме того, принятие поправок даст возможность применять проактивные формы работы в тех случаях, когда это возможно, но не предусмотрено действующими стандартами — например, организовывать рассылки подходящих вакансий и мер поддержки для участников мероприятий кадровых центров, которые дали согласие на такую форму взаимодействия, — рассказал заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
 
В Башкортостане проактивная работа выстроена с участниками специальной военной операции, в том числе по трудоустройству и занятости, профессиональной переподготовке. За каждым ветераном закреплен индивидуальный куратор. Более 75% бойцов, вернувшихся к мирной жизни, к этому дню уже нашли работу или открыли свой бизнес. Профориентационная работа с юным поколением жителей региона также ведется проактивно. Это и профориентационная акция «Неделя без турникета», экскурсии на предприятия республики, ярмарки трудоустройства, совместные с детьми родительские собрания с приглашением профориентоллогов, встречи в молодежных клубах при кадровых центрах «Работа России».
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=502 
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