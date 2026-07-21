Семья Шамидановых из д.Русское Байбаково заботятся о малой родине

В самом сердце села Камеево тринадцать лет служит книгам и людям удивительный человек — Елена Шамиданова. Она куратор «серебряных» волонтеров, которые занимаются общественно-полезной деятельностью: плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, сухой душ и другие необходимые принадлежности для участников специальной военной операции. Роль главного библиотекаря Камеевской модельной библиотеки давно переросла за рамки профессии, превратившись в настоящую миссию служения землякам. Поддержка мужа - старосты деревни помогает ей объединять людей, а совместный труд — приближать общую Победу.

На сегодняшний день серебряными волонтёрами сплетено 515 сетей. Но и школьники тоже не остаются в стороне, они просятся помочь плести маскировочные сети, помогают крутить спанбонды. В каждую ячейку сети детскими ручками вплетается доброта, поэтому такая защита надёжней любой брони.

Недавно состоялась встреча активисток с руководителем местной Ассоциации ветеранов СВО Рамилем Салиховым. Гость пришел с искренним желанием пообщаться, ответил на вопросы и присоединился к общему делу — вместе с женщинами он плел сеть и участвовал в изготовлении спичек. Залив парафином более 1150 штук заготовок вместе с активистками, гость показал пример настоящего единения тыла и ветеранского сообщества. Всего за два усердных дня при поддержке мастеров было изготовлено и упаковано в тубусы 2500 долгогорящих спичек. Первая партия уже отправлена на передовую. У серебряных волонтёров налажена и другая работа — аналог окопных свечей, которые горят до десяти минут даже на ветру.

Не остаются в стороне и нужды госпиталей. Совет женщин Камеевского сельского поселения совместно с жителями сел Камеево, Бабаево и деревни Русское Байбаково объявил акцию «Постельное бельё для раненых». За короткий срок собрали пододеяльники, простыни, наволочки, пледы и одеяла. А акция «Банный набор» принесла результат в 86 связанных мочалок, банных мыл и фирменных талисманов в форме сердечек, которые уже сложены в посылки и отправлены на фронт.

- Большую благодарность хочется выразить семье Ольги и Юрия Иксановых — родителям бойца СВО, - говорит Елена Анатольевна. - Они помогли упаковать всё собранное и доставить на своём транспорте в пункт сбора в село Мишкино. Большое спасибо моим добровольцам «серебряного» возраста, спонсорам – землякам, депутатам, населению сельского поселения за активное участие в помощи участникам СВО, отзывчивость и поддержку. Пусть судьба обязательно отблагодарит вас за ваши добрые дела! Победа будет за нами! Вместе мы сила!

Елена Анатольевна — воплощение деятельной, неутомимой энергии. Она создает для сельчан живой центр культуры и общения. Под её руководством библиотека стала местом притяжения, где кипит интеллектуальная и творческая жизнь: проходят литературные вечера, встречи с интересными людьми, праздники для детей и дискуссии для взрослых. Её активность, трудолюбие и исключительная исполнительность — тот фундамент, на котором держится этот многогранный мир. Каждое мероприятие продумано до мелочей, наполнено теплом и искренним желанием сделать жизнь односельчан ярче и богаче.

Но дело не только в профессиональных качествах. Село уважает Елену Анатольевну прежде всего за её человечность. Отзывчивая и добрая, она всегда готова прийти на помощь — будь то советом, участием или простым душевным словом. Эта искренняя вовлеченность в жизнь других и инициативность нашли воплощение и в её общественной деятельности. Она — доброволец, чьи дела говорят сами за себя, и председатель женсовета, умеющий сплотить, поддержать и повести за собой. Удивительно, как она успевает всё: довести до совершенства библиотечную работу, реализовать общественные проекты, организовать работу с серебряными волонтерами для помощи участникам СВО. За этой насыщенной жизнью, полной забот о большом сельском «доме», стоит и её крепкий личный тыл — родная семья. Вместе с мужем они вырастили и воспитали двоих сыновей. Старшему сыну 31 год, они вместе со своей супругой живут в городе Бирске, воспитывают сына. Младший сын ездит на работу вместе с отцом вахтовым методом. То, как они любят и уважают свою маму, лучшая награда и свидетельство её душевных качеств. Ведь, чтобы вырастить таких детей, научить их ценить труд, знания и людей, требуется огромное внутреннее тепло, терпение и мудрость — те самые, что Елена Анатольевна щедро дарит и своим читателям.

Однако опора Елены Анатольевны измеряется не только теплым домашним очагом. Ее супруг — староста деревни и неизменный помощник во всех начинаниях жены. Без его участия сегодня невозможно представить ни одно общественное событие на селе. Именно благодаря ему проводятся все субботники, организуются праздничные мероприятия, ведется сбор гуманитарной помощи и доставка необходимых материалов. Сегодня вся округа видит плоды его стараний: полным ходом идет обсыпка дороги Камеево — Русское Байбаково. Пока Елена Анатольевна объединяет людей духовно, ее муж обеспечивает комфорт и порядок в их общем доме, создавая надежный тыл для всех сельских инициатив.

Шамидановы — это пример служения малой родине. Такие яркие личности никогда не сияют в одиночку. Рядом с женой — надежное плечо супруга-старосты, который берет на себя самую тяжелую хозяйственную работу, позволяя хранительнице очага светить еще ярче.

Желаем этой семье крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма. А всем нашим ребятам - скорейшего возвращения домой!

В Республике Башкортостан сформирована одна из лучших систем сопровождения участников СВО и членов их семей, в эту работу вовлечены все органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации, представители бизнес-сообщества. Перечень мер включает в себя 55 региональных мер поддержки, из которых 12 введены в 2025 году.

- Мы предоставляем им возможность поправить здоровье, пройти переобучение, найти себе занятие по душе. Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого-то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать, — сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Вовлеченность населения и экологическое просвещение как основа успеха. Свыше 20 тысяч экологических мероприятий объединили более 4 миллионов участников. «Неделя экологических знаний» охватила 272 тысячи школьников. Минэкологии РБ вошло в ТОП-3 республиканских ведомств по информационной активности. Это подтверждает, что формирование экологической культуры — неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития региона. - Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы. За два с небольшим года мы начали создавать инфраструктуру по работе с твёрдыми бытовыми отходами. Начали подходить к теме сортировки, переработки мусора и т.д., - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Дорожники следят за состоянием данной дороги и приводят ее в порядок, обеспечивая безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения.

- На этот год мы запланировали хорошие объёмы по ремонту, строительству и реконструкции — важно хотя бы немного отыграться за 2025-й», — сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.