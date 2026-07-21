Лена Зайченко из села Мишкино более 25 лет работает в магазине «Радуга»

После учёбы она проработала один год в аптеке в городе Уфе. Там познакомилась со своим супругом Олегом Ивановичем. Сыграли свадьбу в 1990 году. А потом настали нестабильные времена, и пришлось приехать обратно на малую родину. Вернулась домой уже не одна, а вместе с мужем Олегом и двумя дочерьми. Они начали строить будущее на родной земле заново.

Начало было непростым, но именно тогда проявились главные качества Лены Викторовны — трудолюбие, ответственность и умение поддержать близких. В семье, где росли двое девочек, вскоре добавились ещё пять человек: после смерти родителей мужа его братья и сестры переехали жить к ним. Вся тяжесть заботы легла на плечи супругов, но поддержка родных помогла справиться со всеми испытаниями. Особенно большую роль сыграли её родители: когда семья оказалась в сложной ситуации, они приютили у себя всех, помогли пережить трудности и дали опору в самое тяжёлое время.

Олег Иванович быстро нашёл работу водителя - сначала в райпо, затем в коммунальном хозяйстве. Благодаря этому спустя несколько лет, им выдали долгожданную квартиру, и молодая семья смогла зажить отдельно. Сейчас он работает водителем у индивидуального предпринимателя и по-прежнему остаётся надёжным тылом для всей большой семьи.

Лена Зайченко вспоминает, как приходилось менять сферы деятельности: от аптеки до прачечной, пока судьба не привела её в торговлю.

- После переезда в село Мишкино работала в прачечной при детском садике, потом открыли аптечный пункт при райпо, - говорит Лена Викторовна. - После закрытия аптеки пришлось снова искать, где трудоустроиться. Нужна была работа, любая, супругу одному было тяжело содержать такую большую семью. Предложили работу продавцом в магазине «Радуга». Здесь она нашла своё призвание: научилась новому делу, освоила программы, получила поддержку от руководства и коллег. Она честно признаётся, что очень переживала, переходя из фармакологии в торговлю: ведь люди приходят в аптеку за помощью, с болячками, и отношение к ним совсем другое. А в открытой торговле нужен иной подход, больше общения, умение найти общий язык с каждым покупателем.

- Когда устраивалась на работу, я обещала руководителю, что буду работать не один-два года, - с улыбкой говорит Лена Викторовна. - Я дала слово работать честно и добросовестно, стараться, учиться и оправдать доверие коллектива.

Руководство поддержало её, всё объяснили, переучивали заново — и благодаря этой поддержке она сумела стать настоящим профессионалом своего дела.

Сегодня Лена Зайченко работает в этой сфере уже больше двух десятилетий, и ни разу не пожалела об этом. Её дети выросли, разъехались по стране, создали свои семьи. Она с улыбкой рассказывает, что внуки из первого поколения уже называют её бабушкой, хотя ей самой кажется, что она ещё совсем молодая.

День торговли — это праздник людей, которые своим трудом делают нашу повседневную жизнь проще и комфортнее. История Лены Викторовны показывает, что за каждым успешным магазином стоит большая человеческая история — о семье, поддержке, умении учиться новому и оставаться верным своему делу, где именно честность, доброта и профессионализм ценятся превыше всего. Хочется пожелать нашей героине, чтобы ее труд был оценен по достоинству, а дома пусть ждут тепло, поддержка близких.

Сохраняется тенденция к увеличению числа самозанятых граждан. Их число за год выросло более чем на 30% и составило 343,6 тысячи человек. Поступления в бюджет налогов от малого и среднего бизнеса, предусмотренных специальными налоговыми режимами, за 2025 год превысили 24 млрд рублей, что на 11% больше, чем за предыдущий год.

- В развитии республики в ближайшие годы мы полагаемся на людей и делаем благосостояние граждан, их комфорт и безопасность главным приоритетом. Это их и их семьи, на которых мы будем ориентироваться, - сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.