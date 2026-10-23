+4 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Год экологии
23 Октября , 09:34

Лебеди выбирают Кандрыкуль

Сегодня озеро Кандрыкуль по-прежнему остаётся местом притяжения лебедей. 276 птиц, в том числе 63 молодые особи, кормятся на западном берегу и постепенно собираются в стаи перед осенней миграцией. Приток продолжается: к концу месяца пернатых станет больше.

Добавить в предпочтительные источники Google

Сотрудники природного парка «Кандры-Куль» отметили, что в прошлом году в это же время здесь насчитывалось 500 лебедей, а молодых особей — только 42.

Эта работа ведётся в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

Преобладают лебеди-шипуны — самый распространённый местный вид. В период миграций к ним присоединяются более редкие: кликун и малый лебедь.

Отметим, что Кандрыкуль — второе по величине озеро Башкортостана и ключевая остановка водоплавающих на миграционном пути. Здесь они отдыхают и набираются сил перед дальним перелётом. Присутствие стольких пернатых свидетельствует о здоровой экосистеме водоёма.

Давайте бережно относиться к природе, чтобы такие встречи радовали нас каждый год.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2914834

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru