Лебеди выбирают Кандрыкуль

Сотрудники природного парка «Кандры-Куль» отметили, что в прошлом году в это же время здесь насчитывалось 500 лебедей, а молодых особей — только 42.

Эта работа ведётся в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

Преобладают лебеди-шипуны — самый распространённый местный вид. В период миграций к ним присоединяются более редкие: кликун и малый лебедь.

Отметим, что Кандрыкуль — второе по величине озеро Башкортостана и ключевая остановка водоплавающих на миграционном пути. Здесь они отдыхают и набираются сил перед дальним перелётом. Присутствие стольких пернатых свидетельствует о здоровой экосистеме водоёма.

Давайте бережно относиться к природе, чтобы такие встречи радовали нас каждый год.

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