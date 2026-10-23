Экология Башкортостана без двойных стандартов

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Шамиль Фаррахов и начальник Управления регулирования в области обращения с отходами Минэкологии РБ Лариса Кильдюшова, представители региональных операторов, профильных министерств и ведомств, экоактивисты, представители Администрации Уфы и СМИ.

Модератором выступила руководитель Временной рабочей группы Общественной палаты РБ по общественному контролю и мониторингу экологических вопросов на территории республики Айгуль Габитова. Она подчеркнула актуальность темы разграничения ответственности между муниципалитетами и региональными операторами за обращение с отходами, не относящимися к твёрдым коммунальным отходам.

Эксперты обсудили текущую ситуацию, сезонные факторы и успешные практики обращения с отходами. Шамиль Фаррахов рассказал о сезонном факторе в ситуации с обращением с отходами в муниципальных образованиях республики. Ляйсян Хайртдинова, заведующий отделом по работе с обращениями в социальных сетях Управления Главы РБ по социальным коммуникациям, привела статистику обращений граждан о содержании контейнерных площадок в регионе. Ольга Филёва, начальник отдела экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации Уфы, поделилась опытом организации экоакций на территории столицы Башкортостана — таких как «Вода России», «Ёлки в щепки» и «Батарейки сдаём».

Координатор проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» Айсылу Гизатуллина представила итоги работы: за прошлый год было собрано более 2,6 тонны пластиковых крышек, а вырученные от переработки средства пошли на выпуск мальков стерляди — ценного вида, занесённого в Красную книгу России, — в реку Белую.

Начальник Управления логистики и эксплуатации АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Булат Яруллин и директор ООО «Экология Т» Ильнур Шакиров рассказали об успешных практиках организации обращения с отходами, не являющимися ТКО. Представители региональных операторов предложили механизмы софинансирования экологических акций.

Сопредседатель ОНФ в РБ Мурад Шафиков представил проект «Экоконтроль РБ» и озвучил предложения по реализации экоакций в республике.

В ходе обсуждения участники пришли к единому мнению о необходимости чёткого разделения полномочий. По итогам круглого стола был принят проект резолюции: Министерству природопользования и экологии РБ рекомендовано усилить разъяснительную работу среди населения, администрациям муниципалитетов и регоператорам — активнее подключаться к экокампаниям «Батарейки сдаём» и «Шинная утилизация» и тиражировать опыт города Уфы.

Модератор мероприятия Айгуль Габитова отметила конструктивный диалог и подчеркнула, что работа Временной рабочей группы будет продолжена. Все предложения участников будут дополнены в резолюцию и направлены в профильные организации и ведомства в ноябре.

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