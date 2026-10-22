Школьники Туймазов получили в подарок экологическое пространство

Среди школ абсолютным победителем весенней акции по сбору макулатуры стала МАОУ гимназия № 1 г. Туймазы — ребята собрали 3056 кг макулатуры. За победу региональный оператор подарил школе экологическое пространство, которое уже установлено на территории гимназии. Теперь у учеников появилось своё «зелёное» место для проведения экоуроков, реализации проектов и экологических инициатив.

Гимназия получила благодарственное письмо от имени Министерства экологии Республики Башкортостан и главный подарок — оборудованное экологическое пространство.

Ученик гимназии № 1 г. Туймазы Сабитов Радин стал лучшим в своей школе по объёму сданной макулатуры. Он награждён грамотой, памятными подарками и Красной книгой России.

Организаторы выражают искреннюю признательность каждому школьнику, учителю и родителю за активную позицию и вклад в сохранение природы.

— Спасибо всем, кто сдавал макулатуру. Вы не просто сдали бумагу — вы подарили нам всем частичку будущего, — отметили в ООО «Экология Т».

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