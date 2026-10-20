Правила поведения при встрече с хищным животным

В нормальном состоянии хищники не склонны к нападению на человека, поэтому необходимо обозначать свое присутствие (это могут быть любые звуки), чтобы зверь мог заранее вас обнаружить (причем не обязательно визуально) и удалиться.

По возможности целесообразно находиться в местах обитания хищников не в одиночку, это уменьшает шансы остаться незамеченным для зверя, а также значительно сокращает возможность спровоцировать его к нападению.

При передвижении желательно избегать густых зарослей, ветровалов, чтобы обеспечить себе обзор и своевременное обнаружение зверя.

Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться (проводить фото- и видеосъемку, подкармливать), так как рядом может находиться медведица.

Если вы увидите детёныша дикого животного в природе одного, то не нужно думать, что его бросили «родители». Самка, как правило, где-то рядом затаилась или отбежала не далеко и ждёт, когда вы уйдёте. Нельзя трогать найденных детёнышей, т.к. Ваш запах может отпугнуть самку, и она побоится подойти к своему потомству. Очень опасно подходить к медвежатам, т.к. медведицы бывают очень агрессивны.

Кроме того, люди не подозревают, что подвергают свою жизнь и жизнь своих близких вполне реальной опасности. Многие дикие животные являются природными носителями опасных заболеваний, передающихся человеку. Это бешенство, грипп птиц, туберкулез птиц, различные паразиты и гельминты. Никто об этом не задумывается, но если вовремя не ввести инъекцию сыворотки от бешенства, происходит необратимое разрушение нервной системы и летальность достигает 100%.

Если вы забираете детёныша из дикой природы домой, то задумайтесь, что даже те несколько дней, которые детеныши диких зверей проведут в домашних условиях хватит, для того чтобы загубить их здоровье навсегда, обрекая на верную гибель.

Нельзя подкармливать животных, необходимо помнить, что это дикие звери, и их расположение к человеку в любой момент может смениться агрессией.

В случае визуального контакта с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной.

Свалки, склады пищевых отбросов, привады, погибшие животные, поля с зерновыми культурами (овес) привлекают медведей и толкают их к действиям по защите пищевых ресурсов, которые они считают своими. От таких мест следует держаться на расстоянии.

Для предотвращения встреч с хищниками в населенных пунктах и вблизи них необходимо устранить свалки мусора с пищевыми отходами, а также ограничить доступ к домашним животным (содержать их в вольерах, закрывать на ночь в помещения, огородить зону выгула).

Следует помнить, что даже содержащиеся в неволе медведи и другие звери, несмотря на внешнее спокойствие, всегда остаются опасными хищниками, готовыми в любой момент совершить нападение.

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минэкологии РБ +7(347) 218-04-30, а также по телефону прямой линии полиции 112.

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