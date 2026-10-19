В Башкортостане дан старт зональным форумам проекта «Амбассадоры рек»

География форума впечатляет: школы сёл Авдон, Михайловка, Миловка, Нижегородка, Подымалово, Чесноковка, Шамонино, Юматово, Жуково, Зубово и Русский Юрмаш Уфимского района, а также педагоги из д. Константиновка Кармаскалинского района, с. Калтыманово, с. Алаторка и п. Иглино Иглинского района, с. Стерлибашево Стерлибашевского района, с. Аминово и п. Чишмы Чишминского района, с. Новонадеждино Благовещенского района и даже г. Белорецка.

Форум проходит в рамках всероссийского проекта «Водорослям крышка!» общественной организации «Экологизатор» при поддержке Фонда президентских грантов и Региональной общественной организации зоозащитников Республики Башкортостан «За Жизнь». Сейчас проект выходит на новый уровень — в муниципальные образования.

Как отметила координатор проекта в Республике Башкортостан «Водорослям крышка» Альбина Сулейманова, ключевая задача форума — пригласить участников стать частью сообщества эконаставников «Амбассадоры рек». Это сеть подготовленных наставников, которые смогут развивать экологические инициативы в школах, детских садах, кружках и подростковых клубах.

— В проекте педагог — не просто контролёр сбора крышек, а наставник и мотиватор. Да, в школе появятся контейнеры, будет вестись учёт собранных крышек и отчёты. Но главное — как педагог разговаривает с детьми, родителями и коллегами, какие занятия и игры проводит и какие смыслы за этим стоят, — рассказала Альбина Сулейманова.

В течение первой половины учебного года эконаставники будут распространять экопрактику в своих районах: проводить экоуроки и классные часы, использовать настольные игры и экоквесты, запускать школьные и классные акции по сбору крышек, вовлекать родителей и местное сообщество. Все смогли «покрутиться на вертушке» и попробовать разные активности: поиграть в настольную игру, специально разработанную в этом сезоне для педагогов, протестировать новый экоквест об истории мусора и сортировке отходов, принять участие в мастер-классе по изготовлению брелоков из пластика.

В завершение форума педагоги были торжественно посвящены в эконаставников «Амбассадоров рек»: подписали соглашение, получили сертификаты и специальные наборы для экологического просвещения.

В ноябре 2026 — феврале 2027 года начнётся работа эконаставников — сбор крышек, проведение экоуроков, акций и активностей в школах. Весной 2027 года пройдут два школьных экофестиваля и онлайн-экоквиз. В мае–июне 2027 года состоится выпуск мальков, а в июне 2027 года — итоговый форум для педагогов-наставников.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2909787